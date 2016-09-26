27 غارة جوية للتحالف على مواقع داعش في العراق وسوريا

نفذت طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 27 غارة جوية على مواقع تنظيم داعش الارهابي في العراق وسوريا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وافاد بيان للقيادة المركزية لقوات التحالف الدولي اليوم بإن طائراتها نفذت 17 غارة على مواقع تنظيم داعش الارهابي في العراق شملت مدن الحويجة وحديثة وكسك والموصل والقيارة والرمادي والسلطان عبدالله وتلعفر,دمرت خلالها خمس مبان وثلاثة أنفاق مائية وثلاثة مخابئ للاسلحة ونظام صواريخ ومدفعية هاون وثلاث قواعد صواريخ وعددا من المركبات.

وأضاف البيان كما نفذت طائرات التحالف الدولي 10 غارات في سوريا بالقرب من البوكمال وعين عيسى وديرالزور ومنبج ومارع ,دمرت خلالها خمس ناقلات نفط وستة مواقع قتالية ودبابة ومدفع هاون.