 27 غارة جوية للتحالف على مواقع داعش في العراق وسوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ذو الحجة 1437 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

تحذيرات أمريكية من هجمات في أضنة سلمان وعاصمة الوطن يجذب 20 ألف زائر بالفيديو…مواطن يقدم بلاغًا عن دورية مرور تتجاوز خط الإشارة الحمراء.. والمرور يتفاعل هولاند يقرر غلق أحد مخيمات اللاجئين بالكامل “الشؤون البلدية والقروية”توضح: تطبيق رسوم الخدمات البلدية سيكون بالتدرج ابتداء من الحد الأدنى “التعليم” تنفي تأخر وصول 80% من كتب اللغة الإنجليزية إلى المدارس‎ جامعة جازان عن موعد فتح باب القبول في الدبلوم العام في التربية للعام الجامعي فرنسا: توقيف رجل أطلق النار وأصاب شخصين بجروح زيدان: نحن ريال مدريد.. وسندخل ملعب دورتموند للفوز ارتفاع معدلات الجريمة في الولايات المتحدة عام 2015 حلب.. نقص حاد في الدواء والغذاء غوتيريس يقترب من منصب الأمين العام

27 غارة جوية للتحالف على مواقع داعش في العراق وسوريا

27 غارة جوية للتحالف على مواقع داعش في العراق وسوريا
المناطق_وكالات

نفذت طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 27 غارة جوية على مواقع تنظيم داعش الارهابي في العراق وسوريا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وافاد بيان للقيادة المركزية لقوات التحالف الدولي اليوم بإن طائراتها نفذت 17 غارة على مواقع تنظيم داعش الارهابي في العراق شملت مدن الحويجة وحديثة وكسك والموصل والقيارة والرمادي والسلطان عبدالله وتلعفر,دمرت خلالها خمس مبان وثلاثة أنفاق مائية وثلاثة مخابئ للاسلحة ونظام صواريخ ومدفعية هاون وثلاث قواعد صواريخ وعددا من المركبات.
وأضاف البيان كما نفذت طائرات التحالف الدولي 10 غارات في سوريا بالقرب من البوكمال وعين عيسى وديرالزور ومنبج ومارع ,دمرت خلالها خمس ناقلات نفط وستة مواقع قتالية ودبابة ومدفع هاون.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>