زيدان: نحن ريال مدريد.. وسندخل ملعب دورتموند للفوز

أكد مدرب ريال مدريد متصدر الدوري الاسباني، الفرنسي زين الدين زيدان اليوم الاثنين ان فريقه دائما ما يلعب بشكل جيد في دوري ابطال اوروبا، مؤكداُ بأنه يسعى للفوز غدا في أرض منافسه بروسيا دورتموند الالماني رغم تعرض فريقه عدة مرات للخسائر امام الفريق الالماني.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي عشية مواجهة بوروسيا دورتموند ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في المسابقة القارية العريقة :”ريال مدريد يترك دائما صورة جيدة. نحن نريد أن نلعب بشكل جيد في كل مباراة، ولن يتغير ذلك غدا، نحن نعرف أين سنلعب، ونعرف من هو خصمنا، ولكن نحن ريال مدريد، وعندما ندخل ارضية الملعب، فذلك من أجل الفوز. ستكون مباراة قوية جدا، هم شباب، وعززوا تشكيلتهم بالكثير من اللاعبين الجدد في فترة الانتقالات الصيفية، ولكن فلسفتهم في كرة القدم هي نفسها. ولكننا نحن ايضا نحب جدا اللعب وجئنا لنلعب كرة القدم”.

وعما أن كان قلقاً تجاه تعادل الفريق في آخر مباراتين، قال زيدان: “لا، على الإطلاق. يمكن أن يحدث هذا في موسم واحد. الشيء المهم هو ما نريد القيام به، وكيف نعمل من أجل تحقيق أهدافنا. الفريق في حالة جيدة. لا أحد يحب أن يخسر النقاط، ولكن هذه هي كرة القدم، وأحيانا يعتبر ذلك جيدا من اجل أن نستيقظ ونتشجع على مواصلة العمل”.

من جهة آخرى أكد زيدان أن علاقته مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو طبيعيه، متفهماً ردة فعله حول استبداله في لقاء الفريق السابق ضد لاس بالماس في الدوري المحلي.

وأضاف:”تحدثنا مع اللاعب بعد المباراة. الآن كل واحد منكم، وسائل الاعلام، تتحدثون فقط عن هذا الامر ونحن يجب ان نتعايش معه. لكنني لست غبيا، وهو ذكي، ونحن جميعا هنا من أجل نفس الهدف. المداورة، جزء من مبادئي”.

وتابع :”عندما تكون مدربا، ولديك لاعب لا يلعب أبدا، واليوم الذي تحتاج اليه، لا يمكنك ان تطلب منه أن يكون في قمة مستواه 100%. ولكن عندما تلجأ الى مبدأ المداورة، وتمنحه بعض الوقت للعب، فاليوم الذي تحتاج اليه، يكون على استعداد. في كل مرة أحاول أن أدفع بأفضل فريق على أرضية الملعب للفوز بالمباراة، ولكن لدي الحق في اشراك البدلاء وأنا استخدام هذا الحق”.

ورفض زيدان الرد عن سؤال بخصوص من سيلعب اساسيا غدا في حراسة المرمى بين كيكو كاسيا والدولي الكوستاريكي كيلور نافاس، واكتفى بالقول :”سترون غدا. المهم ان يكونا جاهزين بالاضافة الى روبن (يانيث، حارس المرمى الثالث). وبعد ذلك انا من يتخذ القرارات”.