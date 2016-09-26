 ارتفاع معدلات الجريمة في الولايات المتحدة عام 2015 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ذو الحجة 1437 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

صفعة في وجه الإنقلابيين.. القائم بأعمال السفير الروسي يغادر صنعاء لأسباب مجهولة دراسة: الأعشاب الطبية تحتوي على سموم قاتلة وتصيبك بالفشل الكلوي تحذيرات أمريكية من هجمات في أضنة سلمان وعاصمة الوطن يجذب 20 ألف زائر بالفيديو…مواطن يقدم بلاغًا عن دورية مرور تتجاوز خط الإشارة الحمراء.. والمرور يتفاعل هولاند يقرر غلق أحد مخيمات اللاجئين بالكامل “الشؤون البلدية والقروية”توضح: تطبيق رسوم الخدمات البلدية سيكون بالتدرج ابتداء من الحد الأدنى “التعليم” تنفي تأخر وصول 80% من كتب اللغة الإنجليزية إلى المدارس‎ جامعة جازان عن موعد فتح باب القبول في الدبلوم العام في التربية للعام الجامعي فرنسا: توقيف رجل أطلق النار وأصاب شخصين بجروح زيدان: نحن ريال مدريد.. وسندخل ملعب دورتموند للفوز ارتفاع معدلات الجريمة في الولايات المتحدة عام 2015

ارتفاع معدلات الجريمة في الولايات المتحدة عام 2015

ارتفاع معدلات الجريمة في الولايات المتحدة عام 2015
المناطق_وكالات

ارتفعت معدلات الجريمة في الولايات المتحدة خلال عام 2015، لكنها لاتزال أقل من المعدلات التي كانت عليها خلال التسعينيات من القرن الماضي، بحسب ما ذكره مكتب التحقيقات الفيدرالي اف بي أي.

وأظهر التقرير السنوي للمكتب ارتفاع معدلات جرائم القتل والاغتصاب والاعتداء على الآخرين العام الماضي، بعد أن كانت آخذة في الانحسار لعقود.

وكشف التقرير عن أن معدل الجرائم في عام 2015 بلغ 372.6 لكل 100 الف شخص، وهو أعلى من معدل 361.6 في عام 2014.

لكن هذين المعدلين أقل بكثير من معدل الجرائم في التسعينيات الذي لم ينخفض عن 400 جريمة لكل 100 الف شخص.

ويشير التقرير إلى أن معظم الجرائم تقع في المدن الكبرى.

ويتوقع مراقبون أن يتحول التقرير إلى موضع للجدل السياسي، خاصة مع ظهوره في نفس توقيت بدء المناظرات بين المرشحين لرئاسة الجمهورية هيلاري كلينتون ودونالد ترامب.

وكان ترامب قد أثنى الأسبوع الماضي على وسائل الشرطة العنيفة بما في ذلك إيقاف الأشخاص وتفتيشهم. وهي وسائل ينتقدها البعض باعتبارها تستهدف الاقليات.

وتسعى كلينتون إلى تشديد إجراءات امتلاك الأسلحة في محاولة للحد من العنف وطالبت بوضع قواعد وطنية لتنظيم استخدام الشرطة للقوة.

ووصل عدد جرائم القتل في الولايات المتحدة إلى 15696 جريمة عام 2015، بينما كان العدد 14164 خلال العام السابق 2014.

لكن عدد الجرائم خلال العام الماضي أقل مما كان عليه عام 2012.

ويشير التقرير إلى أن أعلى معدلات للجريمة كانت في الولايات الجنوبية، حيث يصل عدد جرائم القتل إلى ضعف عددها في الولايات الغربية، ومناطق الغرب الأوسط، ومناطق الشمال الشرقية.

كما سجلت جرائم الاغتصاب والاعتداء نسبة مرتفعة في الولايات الجنوبية مقارنة بالمناطق الأخرى.

وكان رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي قد حذر العام الماضي من زيادة جرائم العنف نتيجة زيادة مراقبة إجراءات الشرطة مما جعل رجال الشرطة يحجمون عن استخدام وسائل أكثر حدة.

وتركزت الزيادة في عدد الجرائم في المناطق الفقيرة. ويقول خبراء إن الجرائم إنه يمكن محاربة الجرائم في تلك المناطق عن طريق تقديم خدمات شرطية أفضل ووسائل أخرى بدلا من الحبس كعقاب لجرائم العنف.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>