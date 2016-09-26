“التعليم” تنفي تأخر وصول 80% من كتب اللغة الإنجليزية إلى المدارس‎

نفى المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي اليوم الاثنين، ما تم تداوله عن أن 80% من مناهج اللغة الإنجليزية لم تصل للمدارس في كافة مناطق المملكة حتى الآن، مؤكداً أن 71% من مناهج اللغة الإنجليزية رُحلت إلى المدارس، وأن النسبة المذكورة غير دقيقة.

وأوضح مبارك العصيمي في تغريدات له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن منهج اللغة الإنجليزية ينقسم إلى 3 سلاسل من الكتب، وجرى ترحيل سلسلتين منها وتبقت السلسلة الثالثة وسترحل بعد أسبوع فقط.

وكانت أنباء متداولة نُسبت لمصادر مطلعة، أفادت بأن 80% من مناهج اللغة الإنجليزية لم تصل إلى المدارس حتى الآن، عازية الخلل إلى شركات الطباعة، فيما حمل مصدر في تعليم الطائف مسؤولية خلو مستودعات التعليم من كتب مقررات اللغة الإنجليزية لوزارة التعليم نفسها.