 فرنسا: توقيف رجل أطلق النار وأصاب شخصين بجروح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ذو الحجة 1437 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2016 ميلاديا

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فرنسا: توقيف رجل أطلق النار وأصاب شخصين بجروح

فرنسا: توقيف رجل أطلق النار وأصاب شخصين بجروح
المناطق_وكالات

اطلق رجل ستيني النار اليوم (الإثنين) أمام سوبرماركت في المنطقة الباريسية فأصاب شخصين بجروح خطرة على خلفية “نزاع خاص” وذلك قبل أن يسلم نفسه للشرطة، حسب ما افادت مصادر متطابقة.
ووقع الحادث قبيل الظهر في بورت مارلي على بعد نحو 30 كيلومترا غربي باريس. وتحصن مطلق النار إثر ذلك في منزله ثم سلم نفسه بعد ساعات لقوات النخبة في الشرطة، بحسب ما افادت نيابة فرساي قرب باريس.
وسلم الرجل نفسه للشرطة وكذلك فعلت زوجته التي كانت في الشقة الواقعة على بعد مئات الامتار من المتجر الذي أطلقت امامه النار، بحسب النيابة.

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