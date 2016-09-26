 جامعة جازان عن موعد فتح باب القبول في الدبلوم العام في التربية للعام الجامعي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ذو الحجة 1437 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

دراسة: الأعشاب الطبية تحتوي على سموم قاتلة وتصيبك بالفشل الكلوي تحذيرات أمريكية من هجمات في أضنة سلمان وعاصمة الوطن يجذب 20 ألف زائر بالفيديو…مواطن يقدم بلاغًا عن دورية مرور تتجاوز خط الإشارة الحمراء.. والمرور يتفاعل هولاند يقرر غلق أحد مخيمات اللاجئين بالكامل “الشؤون البلدية والقروية”توضح: تطبيق رسوم الخدمات البلدية سيكون بالتدرج ابتداء من الحد الأدنى “التعليم” تنفي تأخر وصول 80% من كتب اللغة الإنجليزية إلى المدارس‎ جامعة جازان عن موعد فتح باب القبول في الدبلوم العام في التربية للعام الجامعي فرنسا: توقيف رجل أطلق النار وأصاب شخصين بجروح زيدان: نحن ريال مدريد.. وسندخل ملعب دورتموند للفوز ارتفاع معدلات الجريمة في الولايات المتحدة عام 2015 حلب.. نقص حاد في الدواء والغذاء

جامعة جازان عن موعد فتح باب القبول في الدبلوم العام في التربية للعام الجامعي

جامعة جازان عن موعد فتح باب القبول في الدبلوم العام في التربية للعام الجامعي
المناطق_جازان
أعلنت جامعة جازان عن موعد فتح باب القبول في الدبلوم العام في التربية  للعام الجامعي 1438/1437 هـ
وذلك وفقا للشروط القبول:
(1)   أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.
(2)   أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس انتظاماً بتقدير جيد على الأقل.
(3)   أن يكون المتقدم حسن السيرة و السلوك و لائقاً طبيا.
(4)   أن لا يكون قد مضى على تخرجه في مرحلة البكالوريوس خمس سنوات.
(5)   أن يكون متفرغاً للدراسة.
(6)   الأولوية لخريجي جامعة جازان.
(7)   القبول للمتخصصين في المجالات التالية وفق عدد المقاعد المتاحة: الرياضيات – الكيمياء – الفيزياء- الأحياء، اللغة الإنجليزية ، ، اللغة العربية، الشريعة و الدراسات الإسلامية، الحاسب الآلي
آلية القبول:
 التقديم إلكترونيا و سيكون القبول مبنياً على الاولوية وفق معدل البكالوريوس حتى انتهاء المقاعد المتوفرة، علما أن أصل الوثائق مطلوبة للتحقق من دقة جميع البيانات المدخلة و سوف يتم استبعاد الطلب لأي متقدم يقوم بتسجيل بيانات غير صحيحة.
وستبدأ فترة التقديم للقبول يوم الثلاثاء 1437/12/26 هـ ، و تنتهي يوم السبت الموافق   1437/12/30هـ
المستندات المطلوبة:
صورة طبق الأصل من وثيقة درجة البكالوريوس  صورة طبق الأصل من السجل الأكاديمي
صورة من بطاقة الأحوال المدنية
صورة بطاقة العائلة للطالبات في حال عدم وجود بطاقة أحوال
 علمت  بأن مدة الدراسة : فصلان دراسيان متضمنة التدريب
مقر الدراسة: كلية التربية ( مقر الطلاب في أبو عريش + مقر الطالبات في صبيا )

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>