جامعة جازان عن موعد فتح باب القبول في الدبلوم العام في التربية للعام الجامعي

أعلنت جامعة جازان عن موعد فتح باب القبول في الدبلوم العام في التربية للعام الجامعي 1438/1437 هـ

وذلك وفقا للشروط القبول:

(1) أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

(2) أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس انتظاماً بتقدير جيد على الأقل.

(3) أن يكون المتقدم حسن السيرة و السلوك و لائقاً طبيا.

(4) أن لا يكون قد مضى على تخرجه في مرحلة البكالوريوس خمس سنوات.

(5) أن يكون متفرغاً للدراسة.

(6) الأولوية لخريجي جامعة جازان.

(7) القبول للمتخصصين في المجالات التالية وفق عدد المقاعد المتاحة: الرياضيات – الكيمياء – الفيزياء- الأحياء، اللغة الإنجليزية ، ، اللغة العربية، الشريعة و الدراسات الإسلامية، الحاسب الآلي

آلية القبول:

التقديم إلكترونيا و سيكون القبول مبنياً على الاولوية وفق معدل البكالوريوس حتى انتهاء المقاعد المتوفرة، علما أن أصل الوثائق مطلوبة للتحقق من دقة جميع البيانات المدخلة و سوف يتم استبعاد الطلب لأي متقدم يقوم بتسجيل بيانات غير صحيحة.

وستبدأ فترة التقديم للقبول يوم الثلاثاء 1437/12/26 هـ ، و تنتهي يوم السبت الموافق 1437/12/30هـ

المستندات المطلوبة:

صورة طبق الأصل من وثيقة درجة البكالوريوس صورة طبق الأصل من السجل الأكاديمي

صورة من بطاقة الأحوال المدنية

صورة بطاقة العائلة للطالبات في حال عدم وجود بطاقة أحوال

علمت بأن مدة الدراسة : فصلان دراسيان متضمنة التدريب

مقر الدراسة: كلية التربية ( مقر الطلاب في أبو عريش + مقر الطالبات في صبيا )