سلمان وعاصمة الوطن يجذب 20 ألف زائر

جذبت الصور النادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أنظار 20 ألف زائر من أهالي وسكان الرياض، خلال جولتهم في قصر الحكم، وزيارتهم لمعرض «سلمان التاريخ» بمناسبة اليوم الوطني الـ 86 للمملكة.

وروت الصور والأفلام الوثائقية المتنوعة حياة الملك سلمان، وأبرزت جهوده على مدى أكثر من خمسة عقود في بناء الوطن من خلال تشييد عاصمة تنافس العواصم العالمية تنمية ونماء وفكرا، ليحولها من مدينة صغيرة يسكنها 200 ألف نسمة إلى أحد أسرع العواصم نمواً في العالم العربي، وهي تحتضن أكثر من خمسة ملايين نسمة.

وأبرزت الصور بعض الجوانب الإنسانية للملك الإنسان سلمان خصوصًا ما يتعلق بدعمه للأيتام وتبنيه للعديد من المشاريع الخيرية الداعمة لهم. وتحدث الزوار وهم يشاهدون الصور النادرة للملك سلمان، عن إرادته وقدرته العالية على المبادرة وتحقيق الإنجازات، التي أسهمت في أن تكون العاصمة السعودية اليوم إحدى أغنى المدن في المنطقة ومركزاً إقليمياً للسفر والتجارة، بعد أن شهدت خلال توليه الإمارة إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل الطرق السريعة والحديثة، والمدارس، والمستشفيات، والجامعات، إلى جانب المتاحف والاستادات الرياضية وإعداد مشروع مترو الرياض، الذي يجري العمل به حاليا، كواحد من أهم المشاريع الحيوية.