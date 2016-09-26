بالفيديو…مواطن يقدم بلاغًا عن دورية مرور تتجاوز خط الإشارة الحمراء.. والمرور يتفاعل

أظهر مقطع فيديو تخطي إحدى دوريات المرور، للخط المحاذي للإشارة الحمراء وتقدمها على الإشارة بشكل متعمد، في أحد التقاطعات بالرياض، حيث نشر مواطن المقطع في بلاغ للمرور.

وتفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع البلاغ عبر الحساب الرسمي على “تويتر” وردت بتغريدة: “عزيزنا، فضلاً زودنا بالمدينة والحي والشارع، ورقم لوحة السيارة لمتابعة الحالة.. شاكرين تعاونك”.

وأفاد المواطن بأن الواقعة حدثت في الرياض، بإشارة تقاطع شارع الإمام أبي حنيفة، مع عباس بن فرناس، وجاءه الرد: “عزيزنا تم رفع الحالة للقسم المختص. شاكرين تواصلك”.