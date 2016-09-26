تحذيرات أمريكية من هجمات في أضنة

حذرت القنصلية الأمريكية في مدينة أضنة التركية الأمريكيين اليوم (الإثنين) من تلقيها تهديدات محددة وذات مصداقية بشأن نشاط إرهابي محتمل يستهدف فنادق أمريكية في المدينة. وقالت القنصلية في بيان على موقعها الإلكتروني «ننصح المواطنين الأمريكيين في أضنة بتوخي الحذر عند ارتياد هذه المؤسسات».

وتعاني تركيا من هجمات إرهابية يشنها تنظيم داعش الإرهابي على مناطق عدة تركزت في الآونة الأخيرة في المدن الجنوبية وتحديدا غازي عنتاب القريبة من الحدود السورية.