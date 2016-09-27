السجن لأمريكية سرّبت للصين تقنيات صناعية

قضت محكمة أمريكية بسجن امرأة من ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة 21 شهرا بعد إدانتها بتهمة تصدير تكنولوجيا أميركية بشكل غير قانوني إلى جهة صينية مملوكة للدولة.

وأفادت وزارة العدل الأميركية، الاثنين، أن المرأة حاولت تصدير تكنولوجيا تستخدم في صنع غواصات بدون ربان. واعترفت أمين يو (55 عاما) بالتهم في وقت سابق من العام، وفق ما ذكرت “رويترز”.

وأوضحت الوزارة في بيان أن يو اعترفت بمحاولة الحصول على أنظمة ومكونات تستخدم في صنع المركبات البحرية الغاطسة، بتوجيه من أشخاص في جامعة هاربين للهندسة في الصين.