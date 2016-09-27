 السجن لأمريكية سرّبت للصين تقنيات صناعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ذو الحجة 1437 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2016 ميلاديا

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السجن لأمريكية سرّبت للصين تقنيات صناعية

السجن لأمريكية سرّبت للصين تقنيات صناعية
التكنولوجيا تتعلق بصنع غواصات بدون ربان.
المناطق - أمريكا

قضت محكمة أمريكية بسجن امرأة من ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة 21 شهرا بعد إدانتها بتهمة تصدير تكنولوجيا أميركية بشكل غير قانوني إلى جهة صينية مملوكة للدولة.
وأفادت وزارة العدل الأميركية، الاثنين، أن المرأة حاولت تصدير تكنولوجيا تستخدم في صنع غواصات بدون ربان. واعترفت أمين يو (55 عاما) بالتهم في وقت سابق من العام، وفق ما ذكرت “رويترز”.

وأوضحت الوزارة في بيان أن يو اعترفت بمحاولة الحصول على أنظمة ومكونات تستخدم في صنع المركبات البحرية الغاطسة، بتوجيه من أشخاص في جامعة هاربين للهندسة في الصين.

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