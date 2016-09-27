نمر يلتهم طفلة في قرية مصرية وقوات خاصة تقتله

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من قتل نمر جبلي التهم طفلة كما هاجم الأهالي وأثار الذعر بقرية كفر حميد التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة.

وعن طريق قوات خاصة، تمكنت من قتل النمر الذي هاجم الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات، حيث التهم أجزاء من رقبتها وتم إنقاذها من بين أنيابه ونقلها للمستشفى إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتبين من تحريات أجهزة الأمن، التي أشرف عليها مدير أمن الجيزة، اللواء هشام العراقي، أن النمر ملك لشخص يدعي ع. س. يستخدمه في حراسة مزرعته الخاصة. كما توجهت قوات خاصة إلى المنطقة الجبلية التي تقع بها المزرعة ورصد النمر ومحاصرته عقب صعوده على إحدى الأشجار، وقتله بإطلاق وابل من الرصاص عليه.

كذلك تم القبض على صاحب المزرعة وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.