حظر إظهار الأسلحة المرخصة.. و تحديد الأماكن الممنوعة بها

وضعت وزارة الداخلية أخيرا حدا لحاملي الأسلحة للمرخصين بحمله، وذلك من خلال منع أي شخص بحمل سلاحه المرخص بشكل ظاهر، وأن أي مخالف سيعرض نفسه لعقوبات مالية وقد تصل إلى مصادرة الأسلحة في حال استخدامها في غير الغرض المرخص له.

وبحسب صحيفة مكة فإن وزارة الداخلية وجهت أخيرا بتعديل اللائحة التنفيذية للمادة الثامنة من نظام الأسلحة والذخائر، وذلك من خلال تحديد مصطلح بعدم إجازة حمل السلاح بشكل ظاهر.

وأشارت إلى أن أي مخالف لهذه التوجيهات الجديدة من أصحاب الأسلحة المرخص لهم سيعرض نفسه للعقوبات الرادعة في حال تجاوز الأنظمة والتوجيهات المعمول بها، وخصوصا أن هذا القرار سيحد ويقنن بشكل كبير المخالفات وتحديدا الأعراس، ممن يحملون الأسلحة بشكل ظاهر ويعرضون حياة الآخرين للخطر بسبب الأخطاء التي ترتكب وبين الشباب خصوصا قائدي المركبات الذين يستعرضون بأسلحتهم ونحو ذلك.

وأكدت المعلومات أن النظام حدد العقوبات وهي غرامة مالية لا تتجاوز الـ1000 ريال، والسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال.

ما هي الأماكن التي يمنع حمل السلاح بها؟