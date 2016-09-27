وزراء التعليم بدول الخليج يعقدون مؤتمرهم الـ 24 في الرياض الأربعاء القادم

يعقد أصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، الأربعاء القادم مؤتمرهم العام الـ 24 ،بمقر المكتب بالرياض .

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر عدداً من الموضوعات منها، تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن أعمال المجلس خلال السنتين الماضيتين، وتقرير المدير العام عن تنفيذ برامج المرحلة الأولى من استراتيجية مكتب التربية العربي لدول الخليج 1436 / 1441هـ ( 2015 ـ 2020م ) ، وبرامج المرحلة الثانية من الاستراتيجية للدورة المالية القادمة ،إضافة إلى موازنة المكتب وأجهزته وموضوعات تهم العمل التربوي المشترك .

وعلى هامش المؤتمر يقام معرض لإصدارت مكتب التربية العربي لدول الخليج، وتكرم الأعضاء السابقين في المؤتمر والمجلس التنفيذي .

ويشارك في أعمال المؤتمر، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وممثل عن المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ) ، ومعالي المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ( الإيسيسكو ) ، ومعالي مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الأليسكو ) وجامعة الخليج العربي والمراكز التابعة للمكتب في كل من الكويت والدوحة والشارقة .