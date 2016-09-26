الفلبين تمنع دخول السعوديين إلا بتذاكر عودة

رفضت السلطات في مطار آكينو مانيلا الدولي بالفلبين دخول عدد من المواطنين السعوديين لديها لعدم حملهم لتذاكر عودة بحوزتهم.

و قامت سلطات المطار بمنع دخول السعوديين لمخالفتهم للنظام الذي ينص بمنع دخول أي شخص للبلاد إذا لم يكن لديه تذكرة عودة مسبقا أو لبلد ثالث، مما قد يعرض الشخص للاحتجاز والمساءلة بحسب صحيفة مكة.

وبحسب المعلومات فقد عممت الهيئة العامة للطيران المدني على جميع شركات الطيران العاملة بمطارات السعودية بإخطار جميع المسافرين إلى الفلبين للسياحة بضرورة حملهم تذاكر عودة والتأكد من ذلك قبل إنهاء إجراءات السفر.

ونوهت وزارة الخارجية عبر موقعها الرسمي بإرشادات عامة لا بد من اتباعها للمسافرين إلى الفلبين.

أمور أخرى تؤكد عليها الحكومة الفلبينية

1 التأكد من أن صلاحية جواز سفرك لا تقل عن ستة أشهر قبل قدومك للبلاد.

2 مدة الإقامة المصرح بها للزائر 21 يوما، وفي الحالات الاضطرارية يقضي النظام إشعار إدارة الجوازات.

3 يمنع النظام تعديل نوعية التأشيرة من سياحة إلى دراسية بغرض الإقامة.

4 عند رغبتك مواصلة السفر من الفلبين إلى باقي الدول يجب التأكد من شروط الحصول على تأشيرة الدخول لتلك الدول.

5 النظام الجمركي يتطلب تسجيل أي مبلغ نقدي يزيد عن العشرة آلاف دولار، وكذلك الذهب والمجوهرات خارج الاستعمال الشخصي.

6 ينصح بحمل البطاقات الائتمانية إضافة إلى إمكان استخدام بطاقة الصراف الدولي لاستخدامها في مكائن الصرف الآلي المنتشرة.

7 الرخصة السعودية لا تخولك القيادة في البلاد.

8 يمنع النظام منعا باتا حمل الأسلحة النارية وحتى المقلدة أو البيضاء.

9 تمنع القوانين استخدام أي نوع من أنواع المخدرات.