 تدشين أكبر لوحة “بورتريه” للملك سلمان بحضور “موسوعة جينيس” لتسجيلها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ذو الحجة 1437 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2016 ميلاديا

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تدشين أكبر لوحة “بورتريه” للملك سلمان بحضور “موسوعة جينيس” لتسجيلها

تدشين أكبر لوحة “بورتريه” للملك سلمان بحضور “موسوعة جينيس” لتسجيلها
المناطق_الرياض

احتفاء بالذكرى (86) لليوم الوطني تشهد جدة صباح اليوم الثلاثاء تدشين أكبر عمل فني ممثلاً في بورتريه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله -، مرسوم باليد على القماش (خامة الكانفس) وباستخدام الألوان الإكلريك على مساحة 216 مترًا مربعًا، أنجزه الفنان التشكيلي محمد عسيري، بعد أن وضع عليه اللمسات النهائية أمام الجمهور في الساحة الخارجية لأستاد الأمير عبدالله الفيصل يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وسيتم التدشين برعاية مدير التعليم بمحافظة جدة عبدالله الثقفي، وجمعية الثقافة والفنون بجدة، بمدرسة الأمير سعود الفيصل بجدة، تحت إشراف مكتب التعليم بالنسيم، وبحضور مسؤولين من موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، استعدادًا لتسجيل اللوحة في الموسوعة العالمية، كأكبر عمل فني بورتريه واقعي مرسوم باليد على الكانفس.

وأوضح مدير مكتب التعليم بالنسيم سعود السلمي، أن التدشين سيتخلله تقديم أوبريت وطني يصدّح به عدد من الطلاب، بالإضافة إلى إلقاء قصائد شعرية، وتقديم لوحات فنية تجسّد حب وانتماء الطلاب لوطنهم.

من جانبه، يقول الفنان عمر الجاسر مدير «فنون جدة»: إن الجمعية يشرّفها المشاركة في تقديم هذا العمل الفني الوطني الجميل للفنان محمد عسيري، وهو عمل فني يعبّر عن حبنا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله-، وخاصة أننا نعيش هذه الأيام مشاعر الابتهاج والسرور في ذكرى يومنا الوطني المجيد، وستتشرّف جمعية الثقافة والفنون بجدة بوضع هذه اللوحة الرائعة على واجهة مبنى الجمعية يوم الخميس المقبل.

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