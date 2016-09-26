الإشراف الاجتماعي النسائي بالرياض يحتفل بذكرى اليوم الوطني 86

احتفل مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي بالرياض التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض صباح يوم الأحد الماضي وبرعاية مساعدة مدير عام فرع الوزارة للإشراف الاجتماعي بالرياض هيله بنت محمد المكيرش بذكرى اليوم الوطني 86 لمملكتنا الحبيبة حيث أُقيم برنامجاً خاصاً بهذه المناسبة حضره منسوبات المكتب وشارك فيه عدد من الفتيات المشمولات بالرعاية في الوزارة.

وقد تضمن البرنامج الذي اتسم بحسن الإعداد والتنظيم مجموعة من الفقرات كان اهمها فقرة انشادية وطنية تحمل مشاعر الفخر والإعتزاز بهذا الوطن الغالي قدمها أطفال مركز التأهيل الشامل للإناث بالملز ، تلاها جملةٌ من الكلمات والرسائل الوطنية والقصائد الشعرية شارك بها عددٌ من منسوبات المركز للتعبير عن ولائهن وانتمائهن لهذا الوطن الغالي إضافةً إلى مشاركة مميزة ليتيمات فرع الوزارة المتزوجات في إعداد وتقديم ركن الأسر المنتجة للمأكولات الشعبية والذي نال على استحسان الحضور.

وفي ختام البرنامج اعربت الأستاذة هيله عن سعادتها بهذه المناسبة وشكرت المولى سبحانه وتعالى على ماانعم به على هذه البلاد من أمن واستقرار متمنيةً له المزيد من الرفعة والإزدهار كما أكدت في كلمتها لموظفاتها على ضرورة الإخلاص في العمل ومواصلة العطاء من اجل الإرتقاء بوطننا الغالي في كافة مجالات التنمية في ظل قيادته الرشيدة والتي مافتئت تقدم كل اشكال الرعاية والدعم والإهتمام لكافة الفئات المشمولة بالرعاية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .