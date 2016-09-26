 دفع 30%من تكاليف المسكن شرط للحصول على القرض المعجل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ذو الحجة 1437 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

دفع 30%من تكاليف المسكن شرط للحصول على القرض المعجل الإشراف الاجتماعي النسائي بالرياض يحتفل بذكرى اليوم الوطني 86 تركيا.. ضبط شاحنة محملة بــ «4» أطنان من المتفجرات تدشين أكبر لوحة “بورتريه” للملك سلمان بحضور “موسوعة جينيس” لتسجيلها الفلبين تمنع دخول السعوديين إلا بتذاكر عودة %12 من عمليات التجميل خليجيا تجرى للرجال وزراء التعليم بدول الخليج يعقدون مؤتمرهم الـ 24 في الرياض الأربعاء القادم حظر إظهار الأسلحة المرخصة.. و تحديد الأماكن الممنوعة بها نمر يلتهم طفلة في قرية مصرية وقوات خاصة تقتله السجن لأمريكية سرّبت للصين تقنيات صناعية سوريا.. 30 طبيباً فقط يعالجون مئات المصابين في حلب كلينتون: أجبرنا إيران على الاتفاق النووي دون رصاصة واحدة.. وترامب: ستتسلح نوويا

دفع 30%من تكاليف المسكن شرط للحصول على القرض المعجل

دفع 30%من تكاليف المسكن شرط للحصول على القرض المعجل
المناطق_الرياض

أكد مصرف الراجحي أن من شروط الحصول على القرض المعجل دفع 30% من قيمة العقار دفعة مقدمة، بجانب تحويل راتب المستفيد إلى المصرف.

وجاء هذا الشرط وفق ما هو معمول به في الصندوق العقاري والذي يقضي بتحمل الصندوق نسبة 70% من تكاليف البناء، على أن يتحمل المستفيد النسبة المتبقية 30%.

وقال المصرف  أن المدن التي يتوفر بها فروع لصندوق التنمية العقارية هي التي سيقدم بها خدمة التمويل المعجل، على أن يقتصر “القرض المعجل” للوحدات السكنية الجاهزة (الشقق أو الفلل) التي لها صك مستقل ومكتمل البناء.

وأشار  إلى أن نسبة الفائدة تبلغ 2.25%، سيتم دعمها من الصندوق، ما يعني تحمل الصندوق 1.25% والمواطن 1%، وأنه في حال رغبة المتقدم الحصول على مبلغ يزيد على الحد الأعلى فإنه بالإمكان تمويله لمبلغ سقفه خمسة ملايين ريال، بنسب ربح ثابتة يحددها المصرف، بحسب”عكاظ”.

 ومن بين الشروط ستقوم شركة الراجحي للتطوير العقاري بالذهاب إلى المحكمة مع مالك العقار ونقل الملكية باسم المصرف، وتسليم الشيك إلى البائع.
 وحدد المصرف مبلغ 1500 ريال لتقييم العقار، و3500 ريال رسوما إدارية.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>