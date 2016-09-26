دفع 30%من تكاليف المسكن شرط للحصول على القرض المعجل

أكد مصرف الراجحي أن من شروط الحصول على القرض المعجل دفع 30% من قيمة العقار دفعة مقدمة، بجانب تحويل راتب المستفيد إلى المصرف.

وجاء هذا الشرط وفق ما هو معمول به في الصندوق العقاري والذي يقضي بتحمل الصندوق نسبة 70% من تكاليف البناء، على أن يتحمل المستفيد النسبة المتبقية 30%.

وقال المصرف أن المدن التي يتوفر بها فروع لصندوق التنمية العقارية هي التي سيقدم بها خدمة التمويل المعجل، على أن يقتصر “القرض المعجل” للوحدات السكنية الجاهزة (الشقق أو الفلل) التي لها صك مستقل ومكتمل البناء.

وأشار إلى أن نسبة الفائدة تبلغ 2.25%، سيتم دعمها من الصندوق، ما يعني تحمل الصندوق 1.25% والمواطن 1%، وأنه في حال رغبة المتقدم الحصول على مبلغ يزيد على الحد الأعلى فإنه بالإمكان تمويله لمبلغ سقفه خمسة ملايين ريال، بنسب ربح ثابتة يحددها المصرف، بحسب”عكاظ”.