الداخلية تكافح تمويل الإرهاب بـ7 إجراءات

فتح ضبط 600 ألف ريال بحوزة شبكة الـ17 عنصرا الداعشية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية قبل أيام، التساؤلات حيال مصادر تمويل الجماعات الإرهابية التي تمكنها من التحرك والعمل لتنفيذ مخططاتها الإجرامية في تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواطنين ومواقع حيوية وأمنية في السعودية.

7 إجراءات

وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي ل”مكة” أن التحقيق ما زال جاريا في مصادر أموال الشبكة المضبوطة، محددا سبعة إجراءات لمكافحة تمويل الإرهاب:

تنظيم جمع التبرعات بالمملكة تحت إشراف الجهات المعنية.

حصر جهود الإغاثة الخارجية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واللجنة الوطنية لنصرة الأشقاء السوريين بوزارة الداخلية.

تنفيذ الأنظمة التي تجرم جمع التبرعات دون ترخيص، وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال.

التنسيق المباشر بين إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية ومؤسسة النقد للتحقيق في أي عمليات مالية يشتبه بها عبر البنوك السعودية.

التعاون الدولي في مكافحة تمويل الإرهاب، حيث تترأس السعودية وأمريكا وإيطاليا مجموعة التحالف الخاصة بمكافحة تمويل تنظيم «داعش» (CIFG).

السعودية عضو مراقب في مجموعة FATF لتقديم المساعدة الفنية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب للدول الراغبة.

توعية المواطنين والمقيمين بشأن أهمية وصول زكاة أموالهم وتبرعاتهم إلى محتاجيها عبر القنوات النظامية.

10 مصادر للتمويل

من جانبه أحصى عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى اللواء علي التميمي 10 مصادر لتمويل الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج، يستفاد منه في توفير التنقل والمسكن والسلاح والتجنيد، مبينا أن الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها الجهات الأمنية من التعامل مع القضايا الأمنية والمعلومات المتحصل عليها يوميا طيلة سنوات من التحقيق مع أعداد كبيرة من الموقوفين أمنيا، وفرت قدرا هائلا من البيانات لبنك المعلومات الأمني ما مكن الجهات الأمنية من تحقيق نجاحات مبهرة على صعيد إحباط عمليات إرهابية كانت ستفتك بمواطنين أبرياء وتهدد مصالح الوطن.

المصادر الخارجية وفقا للتميمي

1 تنظيمات إرهابية كداعش.

2 دول لها عداوات مع المملكة كإيران.

3 حزب الله.

الجماعات الإرهابية تستغل الأموال في:

1 استئجار وشراء السيارات.

2 استئجار شقق، بيوت، مزارع.

3 شراء السلاح والذخيرة من تجار الأسلحة.

4 توفير المأكل والمشرب.

5 التجنيد ودفع رواتب شهرية للمجندين.

المصادر الداخلية

1 متعاطفون مع التنظيمات الإرهابية.

2 بقايا خلايا نائمة للقاعدة.

3 التبرعات التي تجمع بطريقة غير نظامية.

4 بعض أموال تجارة المخدرات.

5 عمليات غسل الأموال.

6 أموال التسول.

7 تجارة تهريب وبيع الأسلحة.