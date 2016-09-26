هيئة الاتصالات : إيقاف باقة الانترنت المفتوح يشمل فقط الشرائح مسبقة الدفع

قررت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إيقاف بيع بطاقات الإنترنت اللامحدود، اعتباراً من الأول من أكتوبر القادم على الشركات المشغلة الثلاث.

وقال مصدر مطلع إن القرار سيقتصر على البطاقات مسبقة الدفع في مرحلته الأولى، ولن يشمل الباقات الخاصة بشرائح الجوال المفوتر ولا خدمات “DSL” المرتبطة بخطوط الهاتف الثابت.

وأضاف المصدر أن الهدف من القرار ترشيد وتقنين استخدام شبكة الإنترنت، بما يخفف الضغط على الشبكات لتوفير خدمة أفضل، وذلك بعد أن سجلت مؤشرات التشغيل ارتفاع معدلات استخدام الإنترنت بالمملكة عن المعدلات العالمية

من جهة أخرى، أوضحت شركة الاتصالات السعودية رداً على استفسارات المغردين أنه تم إيقاف باقة الإنترنت اللا محدود، فيما أكدت شركتا “موبايلي” و”زين السعودية” عبر حسابيهما بموقع “تويتر” استمرار الباقة.