 تشكيل مجلس التطوير الكشفي بتعليم عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ذو الحجة 1437 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

دراسة: المواد الكيميائية المتوفرة فى البلاستيك تعطل وظائف الغدد الصماء أمير جازان يتوج بتوقيعه جدارية جامعة جازان مساندة أبطال الحد الجنوبي تحديد موعد الدوام الشتوي بتعليم عسير بالصور.. بعثة النصر تصل تبوك استعداداً للقاء الوطني العرضيات تزف الحارثي شهيد الحد الجنوبي إلى مثواه أمير عسير يرعى احتفالات التعليم باليوم الوطني وسط حضور جماهيري كبير.. فنون أبها تحتفل بالوطن في ذكرى توحيده تشكيل مجلس التطوير الكشفي بتعليم عسير هيئة الاتصالات : إيقاف باقة الانترنت المفتوح يشمل فقط الشرائح مسبقة الدفع الداخلية تكافح تمويل الإرهاب بـ7 إجراءات إحباط تهريب نصف مليون ريال قطري عبر جمرك سلوى نتنياهو يدخل إلى الحمام برفقة 20 حارسا شخصيا

تشكيل مجلس التطوير الكشفي بتعليم عسير

تشكيل مجلس التطوير الكشفي بتعليم عسير
المناطق_عسير

اعتمد المدير العام للتعليم في منطقة عسير جلوي ال كركمان ، تشكيل مجلس التطوير الكشفي على النحو التالي :  مدير عام التعليم مشرفا عاماً, والمساعد للشؤون التعليمية سعد الجوني نائبا للمشرف العام , ومدير إدارة النشاط أحمد حاضر مساعدا لنائب المشرف العام، ومحمد الهزازي رئيساً للمجلس ،و سلمان آل مفرح مسؤولا تنفيذيا ،وناصر الأسمري سكرتيرا للمجلس ، وأحمد الشريف مقررا  .

ويضم المجلس أعضاءً منتخبين  لتنمية المراحل وهم : سعيد آل علوة , وسليمان النجدي , وعلى اليامي , وأعضاء تنمية القيادات : عبدالله العمري , وشاهر مقيت , وعبدالرحمن آل دايل ,وأعضاء خدمة وتنمية مجتمع المجلس وهم : عبدالله حموض , وعلي عساف , وهادي آل عطية , وأعضاء العلاقات والإعلام   : سعيد آل عندل , وسعد تومان , وسعيد دغسان ، أما أعضاء تنمية العضوية فهم : علي آل زريب , ومصلح شعثان , وعلي محمد العمري .

يذكر أن  المجلس سيعقد جلسته الأولى  يوم الاثنين 2/1/1438هـ وذلك بمقر متوسطة التوحيد بابها  الساعة العاشرة صباحا .

 

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>