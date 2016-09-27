تشكيل مجلس التطوير الكشفي بتعليم عسير

اعتمد المدير العام للتعليم في منطقة عسير جلوي ال كركمان ، تشكيل مجلس التطوير الكشفي على النحو التالي : مدير عام التعليم مشرفا عاماً, والمساعد للشؤون التعليمية سعد الجوني نائبا للمشرف العام , ومدير إدارة النشاط أحمد حاضر مساعدا لنائب المشرف العام، ومحمد الهزازي رئيساً للمجلس ،و سلمان آل مفرح مسؤولا تنفيذيا ،وناصر الأسمري سكرتيرا للمجلس ، وأحمد الشريف مقررا .

ويضم المجلس أعضاءً منتخبين لتنمية المراحل وهم : سعيد آل علوة , وسليمان النجدي , وعلى اليامي , وأعضاء تنمية القيادات : عبدالله العمري , وشاهر مقيت , وعبدالرحمن آل دايل ,وأعضاء خدمة وتنمية مجتمع المجلس وهم : عبدالله حموض , وعلي عساف , وهادي آل عطية , وأعضاء العلاقات والإعلام : سعيد آل عندل , وسعد تومان , وسعيد دغسان ، أما أعضاء تنمية العضوية فهم : علي آل زريب , ومصلح شعثان , وعلي محمد العمري .

يذكر أن المجلس سيعقد جلسته الأولى يوم الاثنين 2/1/1438هـ وذلك بمقر متوسطة التوحيد بابها الساعة العاشرة صباحا .