وسط حضور جماهيري كبير.. فنون أبها تحتفل بالوطن في ذكرى توحيده

احتفلت جمعية الثقافة والفنون بأبها بذكرى اليوم الوطني الـ86 لتوحيد المملكة العربية السعودية مساء أمس الإثنين على المسرح الخارجي بمركز الملك فهد الثقافي ” قرية المفتاحة ” وسط حضور جماهيري كبير، وتضمن الإحتفال حفل خطابي بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى مدير جمعية الثقافة والفنون بأبها أحمد بن إبراهيم سروي كلمة قدم فيها التهاني لقائد الوطن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وولي ولي العهد وإلى أمير منطقة عسير وكافة الشعب السعودي، متمنياً من الله دوام نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة، وأضاف: تعتبر هذه المناسبة نافذة نطل من خلالها على مسيرة التوحيد لهذه البلاد الطاهرة على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وكذلك إستعراض مسيرة التنمية منذ بدايتها، وصولاً إلى العهد الزاهر على يد قائد العزم الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

عقب ذلك ألقيت عدد من القصائد الوطنية لكل من الشاعر حرمل الجروي، والشاعر حسين بن نديل آل فطيح، والشاعر فايز البكري، التي عكست عمق الإنتماء والولاء والتلاحم مابين القيادة الحكيمة والشعب الوفي، كما تضمن الحفل كلمة منسق الفنون الشعبية بفنون أبها محمد الربيع الذي قدم التهاني للوطن كافة بمناسبة ذكرى التوحيد وأكد أن الوطن كيان يعيش بداخل كل مواطن، مضيفاً أن ماتم تقديمه من قصائد وطنية هي جانب من صور الوفاء والتقدير لهذا الوطن وقيادته.

عقب ذلك شهد الحفل أوبريت بعنوان “وطني” من كلمات عبدالله الشريف وأداء محمد بن فراج، وعبدالله سعد وعبدالله صالح، وبمشاركة فرقتي نبض الجنوب وتراث الجنوب الشعبية.

الجدير بالذكر أن فرع جمعية الثقافة والفنون بأبها قام بإعداد فعاليات متكاملة لهذه المناسبة وذلك بمقرها بمركز الملك فهد الثقافي حيث يستقبل معرضها الدائم للفنون التشكيلية والفوتوغرافية على مدى اسبوع أهالي وزوار مدينة أبها وتقدم من خلاله الأعمال الوطنية لفناني وفنانات منطقة عسير كما نظمت الجمعية عدد من الندوات والمسامرات الوطنية بهذه المناسبة.

