 أمير عسير يرعى احتفالات التعليم باليوم الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ذو الحجة 1437 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2016 ميلاديا

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أمير عسير يرعى احتفالات التعليم باليوم الوطني

أمير عسير يرعى احتفالات التعليم باليوم الوطني
المناطق_عسير

يشهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير الحفل الذي تقيمه الإدارة العامة للتعليم في المنطقة صباح غد الأربعاء  على مسرح  الإدارة  بمناسبة حلول الذكرى السادسة والثمانين لليوم الوطني للمملكة ، فيما رفع  المدير العام للتعليم الأستاذ جلوي بن محمد آل كركمان شكره وتقديره نيابة عن منسوبي ومنسوبات الإدارة  لمقام سمو الأمير فيصل بن خالد لقاء تشريفه المناسبة ودعمه المتواصل لبرامج ومناشط التعليم .

ولفت آل كركمان إلى أن الإدارة أقرت تنفيذ منظومة متكاملة من البرامج و المناشط   للاحتفال باليوم الوطني للمملكة على مستوى الإدارة والميدان  يشارك بها قرابة 230 ألف طالب وطالبة  يدرسون في 1300 مدرسة للبنين والبنات تحت شعار ” رؤية وطن ”

وأضاف آل كركمان : أن برنامج الاحتفال يشتمل على  كلمة للإدارة وتكريم أبناء الشهداء ، وأوبريت وطني من كلمات الأستاذ حسين الزيداني ، وإخراج رئيس قسم النشاط  الثقافي بتعليم عسير الأستاذ أحمد السروي ، وينفذه عدد من طلاب المدارس .

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