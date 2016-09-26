 العرضيات تزف الحارثي شهيد الحد الجنوبي إلى مثواه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ذو الحجة 1437 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2016 ميلاديا

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العرضيات تزف الحارثي شهيد الحد الجنوبي إلى مثواه

العرضيات تزف الحارثي شهيد الحد الجنوبي إلى مثواه
المناطق - سعيد القرني

استشهد في ميدان الشرف والبطولة بالحد الجنوبي الشهيد عوض هزاع رحمان الحارثي من أبناء قرية طلعة بلحارث بتهامة  ووصل جثمانه صباح اليوم إلى  وادي قنونا بمحافظة العرضيات وكان في استقبال الشهيد محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف وشيخ قبيلة بلحارث بتهامه الشيخ عبدالله بن احمد الحارثي  ورؤساء الدوائر الحكومية وأقارب الشهيد وآهله وعدد من المواطنين ثم انتقلت جنازة الشهيد إلى مسقط رأسه في  قرية طلعه بلحارث بتهامه ودفن هناك وقدم محافظ العرضيات  وشيخ بلحارث والمواطنين التعازي والمواساه لــ أب الشهيد العم هزاع رحمان الحارثي ولـ آقارب الشهيد وآخوته وعبر آب الشهيد العم هزاع رحمان الحارثي  انه فخورٓ بإستشهاد آبنه في ميدان الشرف والبطوله ٓ كما عبرو ٓ قبيلة بلحارث إنهم فدآ للوطن جميعآ “المناطق “قدمت التعازي لـ اب الشهيد وآخوانه وقبيلة بلحارث بتهامه  سإلين الله أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته

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