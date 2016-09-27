 تحديد موعد الدوام الشتوي بتعليم عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ذو الحجة 1437 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2016 ميلاديا

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تحديد موعد الدوام الشتوي بتعليم عسير

تحديد موعد الدوام الشتوي بتعليم عسير
المناطق_عسير

تبدأ مدارس البنين والبنات التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، اعتباراً من يوم الأحد 15ـ1ـ1438هــ، في تطبيق الدوام الشتوي ،وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ  جلوي آل كركمان ، أن الاصطفاف الصباحي سيبدأ عند الساعة السابعة والربع، و تبدأ الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف، فيما تم تحديد يوم الأحد 12ـ7ـ1438هــ موعداً لبدء الدوام الصيفي حيث سيبدأ الاصطفاف الصباحي عند الساعة السابعة إلا ربعاً والحصة الأولى عند الساعة السابعة.

وحث آل كركمان قادة المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات بالتقيد بمواعيد الدوام الجديدة، واستغلال الوقت الاستغلال الأمثل لصالح العملية التعليمية.

 

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