أمير جازان يتوج بتوقيعه جدارية جامعة جازان مساندة أبطال الحد الجنوبي

توج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان الجدارية الوطنية للفن التشكيلي بعبارات دعم ومساندة لجنودنا البواسل على الحد الجنوبي بمناسبة احتفالات الوطن باليوم الوطني والتي أعدتها جامعة جازان ممثلة بعمادة شؤون الطلاب جاء ذلك خلال افتتاح سموه لحفل جامعة جازان الذي اقامته على مسرح السنة التحضيرية يوم أمس بمناسبة اليوم الوطني 86 للمملكة العربية السعودية

وأوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور محمد بن حمود حبيبي أن هذا المساحة المرصعة بتوقيعات المسؤولين والطلاب بالجامعة بهذه المناسبة الوطنية تعد توثيقاً لمشاعر صادقة تنبض بها قلوب يسكنها الوطن كما تأتي دعماً ومساندة لأبطالنا رجال القوات المسلحة والقطاعات الأمنية الباسلة ولكل من يذود عن حياض وطننا الغالي على الحد الجنوبي وفي الثغور وجبهات الشرف والقتال وقد حملت إلى جوار التواقيع أروع العبارات التي يستحقها بجدارة كل من وهب روحه ودمه للدفاع عن الدين والوطن والمكتسبات