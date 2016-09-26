 دراسة: المواد الكيميائية المتوفرة فى البلاستيك تعطل وظائف الغدد الصماء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ذو الحجة 1437 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2016 ميلاديا

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دراسة: المواد الكيميائية المتوفرة فى البلاستيك تعطل وظائف الغدد الصماء

دراسة: المواد الكيميائية المتوفرة فى البلاستيك تعطل وظائف الغدد الصماء
المناطق - وكالات:

توصلت دراسة طبية إلى أن بعض المواد الكيميائية الشائعة مثل المواد الموجودة فى العديد من المنتجات الاستهلاكية، بما فى ذلك زجاجات البلاستيك تؤدى إلى اختلال فى وظائف الغدد الصماء، وقد تقلل من مستويات فيتامين “د” فى الدم.

ووجد الباحثون أن المواد الكيميائية (EDC) المتواجدة فى المنتجات اليومية وفى النواحى المختلفة من البيئة، فضلا عن مادة الفينول (BPA)، يسهمان فى حدوث العديد من المشكلات الصحية.

وقالت “لورين جونز” الباحثة بكلية الصحة العامة بجامعة “ميتشيجان” الأمريكية، يتعرض الجميع لهذه المواد الكيميائية الضارة التى تسهم بصورة مباشرة فى اختلال وظائف الغدد الصماء، وبالتالى تراجع ملموس فى مستويات فيتامين “د” فى الجسم ليؤثر سلبا على الصحة العامة ويزيد من انتشار العديد من الأمراض.

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