أمير الباحة يرعى حفل أهالي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 86 للمملكة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – ولكافة أبناء الشعب السعودية ، بمناسبة حلول الذكرى الـ 86 على توحيد المملكة العربية السعودية ، داعياً سموه الله عز وجل أن يرحم الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ، ولرجاله الأوفياء الذين شاركوه رحلة توحيد هذه البلاد .

وقال سموه ” الحمد لله الذين من علينا بوحدة بعد فرقة ، وبلين بعد عسر ، فالوطن ليس كلمة نتغنى بها ، أو قصيدة نترنم بها ، الوطن هو شريان يسري في عروق كل مواطن مخلص لبلده ، فعلينا كما حبانا وطننا من خيره بعد فضل الله سبحانه وتعالى ،أن نقف مع وطننا في كل ملمة وفي كل ظرف ، فالوطن حقه كبير “.

ونوه سمو أمير الباحة خلال رعايته حفل أهالي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 86 للمملكة ، الذي نظمته إمارة المنطقة بالتعاون مع أمانة منطقة الباحة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة ، على المسرح المفتوح بغابة رغدان ، ما أبداه أبناء الشعب السعودية من مشاعر الفرح والافتخار بيومهم الوطني ، مؤكداً سموه أن القائد والمواطن يدٌ واحدة ، مترابطين كالأسرة الواحدة ، مشيراً سموه أن من يحاول إثارة الأقاويل من الخارج فأنه لن يؤثر في لحمتنا الوطنية أو في تماسكنا كعائلة واحدة.

ودعا سبحانه وتعالى أن يكلل خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية ويكلل جهوده بالنجاح ، وأن يحفظ الرجال الأوفياء في الحد الجنوبي الذين يدافعون عن تراب وطننا الغالي وأن يحفظ رجال الأمن البواسل الذين يحمون والوطن من يد الإرهاب والغدر ، وأن يحفظ كل مواطن ومواطنة ، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.

ثم دشن سموه الحملة التطوعية للصيانة تحت مضلة ” مشروع الأمير مشاري التطوعي ” التي تنفذها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، ممثلة في مكتب التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة ، حيث استمع سموه إلى شرحٍ من رئيس المكتب في المنطقة خالد بن شخص الغامدي ، عن الحملة التي تنفذها المؤسسة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة ، مشيراً إلى أن برنامج الحملة الذي ينفذ طوال أيام الأسبوع الجاري ، يستهدف صيانة منازل الأسر المحتاجة والمساجد والمرافق العامة في الحدائق والمواقع العامة في مختلف محافظات المنطقة.

وبين انه تم تخصيص 5 سيارات لتنفيذ الحملة جهزت بجميع مستلزمات الصيانة من مواد وأدوات وقطع غيار ، ينفذها أكثر من 40 متدرباً في مختلف التخصصات المهنية والفنية بإشراف نخبة من المدربين في الوحدات التدريبية.

بعدها وقع سمو أمير منطقة الباحة على لوحة شهداء الوطن ، داعياً الله سموه أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يتقبلهم من الشهداء.

أثر ذلك بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم ، ثم ألقى الدكتور سعيد بن عطية أبو عالي ، كلمة الأهالي التي عبر فيها باسمه واسم أهالي منطقة الباحة عن اخلص التهاني ‏باليوم الوطني السادس والثمانين إلى مقام قائد مسيرة الحزم ‏خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمي وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – ، مهنئاً القيادة الرشيدة – أعزها الله – بنجاح موسم حج هذا العام الذي تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بما هيأته الدولة من إمكانات لخدمة ضيوف الرحمن .