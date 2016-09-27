اجتماع برئاسة محافظ الخرج يسلط الضوء على أنشطة العام ١٤٣٧

‏رأس محافظ محافظة الخرج شبيلي بن مجدوع آل مجدوع بقاعة الاجتماعات بمحافظة اجتماعاً مع أعضاء اللجنة التنمية السياحية بمحافظة الخرج و رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالخرج ورئيس اللجنة الثقافية بالخرج وصالح بن عبدالله العسكر وفهد بن عبدالكريم البسام .

و تم إستعراض المهرجانات والفعاليات والمناشط التي تم عقدها خلال هذا العام ١٤٣٧هـ بمحافظة الخرج وتقييمها لمزيد من التطوير والتحديث في العام الجديد و مناقشة كثير من الرؤى والأفكار الواعدة والتي سوف يُعلن عنها في حينها مما يهم أبناء المحافظة والوطن .