بالصور.. جموع غفيرة تودع شهيد الوطن هزاع الحارثي في العرضيات

وصل جثمان الشهيد عوض هزاع رحمان الحارثي من أبناء قرية طلعه بلحارث بتهامه، الذي استشهد في ميدان الشرف والبطوله بالحد الجنوبي، صباح اليوم إلى وادي قنونا بمحافظه العرضيات.

وكان في استقبال الشهيد محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف وشيخ قبيلة بلحارث بتهامه الشيخ عبدالله بن احمد الحارثي ورؤساء الدوائر الحكوميه وأقارب الشهيد وآهله وعدد من المواطنين.

ثم انتقلت جنازة الشهيد الى مسقط رأسه في قرية طلعه بلحارث بتهامه ودفن هناك وقدم محافظ العرضيات وشيخ بلحارث والمواطنين التعازي والمواساه لـوالد الشهيد العم هزاع رحمان الحارثي ولآقارب الشهيد وآخوته.

وعبر والد الشهيد العم هزاع رحمان الحارثي انه فخورٓ بإستشهاد آبنه في ميدان الشرف والبطوله.

“المناطق “قدمت التعازي لوالد الشهيد وآخوانه سائلين الله أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته.