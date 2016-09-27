زيادة أعداد المقبولين بنسبة 30% بالكلية التقنية بالرياض

شهدت الكلية التقنية بالرياض ارتفاعاُ ملحوظاً في أعداد المقبولين للعام التدريبي الحالي 1437 / 1438 هـ.

وأوضح عميد الكلية التقنية بالرياض عبدالرحمن الغانم ان عدد المتقدمين في الفترة الصباحية لكافة التخصصات 2823 متدرباً، بينما بلغ عدد المسجلين في الدبلوم والبكالوريوس المسائي 385 متدرباً.

وأضاف أن الكلية أعادت فتح باب القبول في درجة البكالوريوس التطبيقي المسائي في التخصصات ( التشييد في التقنية المدنية والمعمارية والقوى الكهربائية والآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونيات الصناعية والأجهزة الطبية والإنتاج الميكانيكي والتكييف والتبريد) كما فتح باب القبول في الدبلوم التطبيقي المسائي للتخصصات ( الدعم الفني في الحاسب الآلي والتشييد في التقنية المدنية والمعمارية والأجهزة الطبية والإلكترونيات الصناعية والمحركات والمركبات والإنتاج الميكانيكي والمختبرات الكيميائية وسلامة الأغذية والقوى والآلات والمعدات الكهربائية والإدارة المكتبية والمحاسبة والتسويق).

وأكد الغانم على أن التوسع في افتتاح الأقسام والتدريب التطبيقي المسائي يأتي نتيجة الإقبال على التدريب التقني نتيجة الجودة التي تقدمها برامج الكلية التقنية مؤكداً على أن دراسة افتتاح بعض التخصصات في الفصول التدريبية القادمة تخضع للاحتياج الذي تحدده الإدارات المعنية بالمؤسسة.