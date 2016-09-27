 مجلس المنطقة الشرقية يوافق على انشاء مدرسة لتعليم ركوب الخيل للمعاقين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ذو الحجة 1437 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2016 ميلاديا

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مجلس المنطقة الشرقية يوافق على انشاء مدرسة لتعليم ركوب الخيل للمعاقين

مجلس المنطقة الشرقية يوافق على انشاء مدرسة لتعليم ركوب الخيل للمعاقين
الدمام - فهد المريخي

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة “حفظه الله” اجتماع مجلس المنطقة في جلسته الثالثةعشرة لدورة الانعقاد السادس صباح اليوم بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالإمارة وبحضور أعضاء المجلس، وقد أستهل سموه “حفظه الله” الاجتماع بالترحيب بالحضور, وهنئهم بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج لهذا العام وبدء العام الدراسي الجديد .

أوضح ذلك أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس/ مشعل بن ناصر العقيِّل مشيراً إلى أنه بعد ذلك أذن سموه باستعراض جدول أعمال الجلسة المتضمن ايجاز ما تم على القرارات الصادرة بجلسة الانعقاد الثانية عشر ومن ثم تم استعراض تقارير اللجان التابعة للمجلس والمشتملة على عدد من المواضيع المرفوعة من المجالس المحلية بالمحافظات والمقترحات المقدمة من المواطنين و ماتم التوصل إليه من توصيات، وقد وافق المجلس على افتتاح قسم نسائي لفرع الأحوال المدنية بمحافظة النعيرية, وكذلك الموافقة على انشاء مدرسة لتعليم ركوب الخيل وبالتحديد للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في أم الساهك .

وفي نهاية الاجتماع وجه “حفظه الله” شكره للجميع حاثاً الجميع على تقديم الأفكار والآراء التي تخدم الصالح العام سائلاً سموه العلي القدير بأن يديم على الجميع نعمه الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة .

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