 بلدي بيشة يحدد احتياجات المشاريع في 3 سنوات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ذو الحجة 1437 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2016 ميلاديا

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بلدي بيشة يحدد احتياجات المشاريع في 3 سنوات

بلدي بيشة يحدد احتياجات المشاريع في 3 سنوات
المناطق - بيشه

عقد المجلس البلدي بمحافظة بيشة الجلسة التاسعة برئاسة رئيس المجلس ناصر الجهمي وحضور جميع الأعضاء، وفي بداية الجلسة رفع رئيس وأعضاء المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ‎وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ال سعود أمير منطقة عسير، وإلى الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الوفي، بمناسبة الذكرى السادسة والثمانين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وشكر المجلسُ الله عز وجل على ما تنعمُ به المملكةُ من الأمن والاستقرار، وما تشهده من النماء والازدهار في مناحي الحياة كافة، بفضل الله ثم بفضل مؤسس هذا الكيان جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه- ، ومن بعده أبناءه البررة الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله ـ رحمهم الله جميعا ـ وما تحقق في عهودهم من إنجازات للوطن، سائلين الله أن يسدد خطى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ويعينه ويجزيه خير الجزاء على ما يوليه من رعاية وعناية للوطن والمواطنين، ثم استقبل المجلس عددا من طلاب مدرسة صوفان الابتدائية الذين قدموا برنامجاً بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ، اضافة لنقلهم رسائل ومقترحات للمجلس تتعلق بتطوير وتنمية المدينة، وقد نالت هذه المشاركة والرسائل والمقترحات استحسان وإعجاب المجلس لما سمعوه من الطلاب، والتي تدل على حرص جميع أفراد المجتمع على تنمية وتطور المحافظة والمراكز التابعة لها، واعدين بأخذ ما تم طرحه بعين الاهتمام .
بعد ذلك ناقش المجلس ترتيب أولويات المشاريع في الميزانية المقترحة للعام القادم، وأوضح رئيسه ناصر الجهمي بأنه تم وضع خطة مستقبلية للمشاريع الجديدة ومشاريع الصيانة التي تحتاجها مدينة بيشة والمراكز والقرى التابعة لخدمات البلدية خلال ثلاث سنوات قادمة، حيث تم حصرها في ( سفلتة الشوارع ، الأرصفة، الإضاءة، الحدائق، المباني، مداخل المدينة والقرى، وتصريف مياه الأمطار”، وأشاد رئيس وأعضاء المجلس بتفاعل المواطنين في المشاركة في تحديد أولويات المشاريع وإرسال مقترحاتهم عبر وسائل الاتصال التي أعلن عنها المجلس وتم اعتمادها في محاور الجلسة، واستغرب المجلس غياب المكاتب الهندسية عن المشاركة في تحديد أولويات المشاريع في بيشة وعدم الاستجابة لخطاب المجلس المتضمن دعوتهم للمشاركة في ارسال أولويات المشاريع التي تساهم في تطوير المحافظة في هذا الجانب .

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