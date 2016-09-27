 وفد هيئة المهندسين بفرع الباحة يزور مركز المعاقين ويقدم لهم الهدايا والورود بمناسبة اليوم الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ذو الحجة 1437 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2016 ميلاديا

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وفد هيئة المهندسين بفرع الباحة يزور مركز المعاقين ويقدم لهم الهدايا والورود بمناسبة اليوم الوطني

وفد هيئة المهندسين بفرع الباحة يزور مركز المعاقين ويقدم لهم الهدايا والورود بمناسبة اليوم الوطني
المناطق-عبدالرحمن سفر
قام وفد هيئة المهندسين بفرع الباحة اليوم بزيارة لمركز المعاقين بمنطقة الباحة وضم الوفد المهندس ابراهيم علي حسن الغامدي والمهندس مجدي حميد الياسي والمهندس عبدالملك سعيد القرني
وقدم الوفد خلال الزيارة الهدايا والورود بمناسبة اليوم  الوطني.
وأوضح الوفد بان زيارة المركز تأتي اهتماما بفئة غاليه ومشاركتهم الاحتفال باليوم الوطني المجيد والذي نستذكر فيه حجم البطولات والتضحيات التى قدمها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود طيب الله ثراه لتوحيد هذه البلاد الغالية علينا جميعا
سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفق قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله- شاكرين الله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى .

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