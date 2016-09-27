تغريم شركة ميرلين 6 ملايين دولار بسبب حادث قطار ملاهي

ذكرت محطة أي.تي.في التلفزيونية اليوم الثلاثاء إن محكمة بريطانية غرمت شركة ميرلين انترتينمنت خمسة ملايين جنيه استرليني (6.5 مليون دولار) بسبب حادث تحطم قطار ملاهي في حديقة التون تاورز الترفيهية في يونيو من العام الماضي والذي أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح خطيرة. وأعلنت الغرامة في محكمة ستافورد كراون بوسط انجلترا بعد أن أقرت شركة ميرلين بمخالفتها لقواعد الصحة والسلامة في الحادث.