المحافظة ولجنة التنمية بأبوعريش تنظمان “ملتقى اليوم الوطني”.

في واحدة من ليالي الوطن التي اكتست فيها محافظة أبوعريش بمنطقة جازان باللون الأخضر شكرا وعرفانا لقيادات هذا البلد بدأ من المؤسس وانتهاء بملك الحزم على ماسطروه من ملاحم بطولية جعلت منه أكثر تماسكا وتلاحما، نظمت محافظة أبوعريش بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة ندوة تاريخية بعنوان “ملتقى اليوم الوطني” بمشاركة عدد من الاكاديميين والأمنيين وذلك بمناسبة اليوم الوطني 86 لتوحيد المملكة بمقر المحافظة، وكانت قد بدأت الندوة بترحيب محافظ أبوعريش الأستاذ محمد بن ناصر بن لبده بضيوف الندوة التي حضرها مدير شرطة منطقة جازان المكلف اللواء ناصر القحطاني، وأمين منطقة جازان الأستاذ محمد الشايع، ومدير فرع وزارة العمل والتنمية بجازان الأستاذ علي الحربي، وعدد من مدراء الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وعدد من مشايخ وأعيان المحافظة، حيث استهل الندوة الدكتور علي صميلي بسرد تاريخي لمراحل تكوين الدولة السعودية وما مرت به عبر المراحل المتعاقبة من مصاعب ومؤمرات زادتها قوة وصمودا، وأكسبتها مع مرور الوقت خبرات متعددة أسهمت في ثباتها وقوتها.

ثم تحدث المقدم خالد أبوطالب رئيس قسم التحقيق في قضايا الدفاع عن النفس بشرطة منطقة جازان عن ما تولية الدولة من أهمية كبيرة للجانب الأمني انطلاق من مبادى الشريعة الإسلامية، كما تطرق لجهود الدولة في محاربة الإرهاب وتسخير كافة جهودها لإنجاح موسم الحج.

وفي المحور الثالث استعرض الأستاذ فهد خرمي رئيس المجلس البلدي خطط المملكة العربية السعودية في التنمية من خلال مراحها التسع التي بدأت بتحديد 5 مراكز تنموية وأنتهت بنهضة شاملة بلغت كافة المدن والقرى والهجر.

وأختتم الدكتور حسن خرمي وكيل كلية الأداب بجامعة جازان الندوة باستعراض أهداف الرؤية 2030 وتركيزها على استثمار كل مقومات الدولة وطاقاتها والاستفادة من تعدد من مصادرها.

وفي الختام كرم محافظ أبوعريش محمد بن ناصر بن لبده ضيوف الندوة، كما أوصى بجمع المادة العلمية من خلال أوراق العمل التي قدمها ضيوف اللجنة وتعميمها على الجهات الحكومية للإستفادة منها.