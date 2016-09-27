‏كوادر وطنية لقيادة وتطوير تايكوندو التهامي

حرص مجلس إدارة نادي التهامي السعودي بمنطقة جازان على اعتماد ودعم وتطوير مختلف الألعاب الفردية والجماعية بالنادي وعمل استقطاب كوادر وطنية مميزة وخصوصا لعبة التايكوندو واستقطاب عدد من اللاعبين وفتح المجال للاعبين الجدد للمشاركة في اللعبة وتوفير امكانيات تدعم الفريق و توفر مناخ تدريبي مناسب لهم حسب امكانيات النادي في المبنى المؤقت .

والجدير ذكره بأن الاتحاد السعودي للتايكوندو أصدر مؤخرا قرار بتكليف المدرب الوطني بنادي التهامي السعودي حسين بن علي جعفري مشرفا فنيا على لعبة التايكوندو بمنطقة جازان وتعميده بإجراء إختبارات الاحزمة والترفيع للأندية وهيئات المنطقة وفق لائحة الاتحاد الفنية.

وأكد مدرب التايكوندو بنادي التهامي السعودي الكابتن حسين جعفري بأن النادي حرص خلال الفترة الماضية على تقديم برنامج تأهيلي للاعبين في فريق التايكوندو بالنادي ويتضمن البرنامج عروضا وحركات أساسية وخاصة في اللعبة و يتلقون التمارين بشكل مجدول يشمل مختلف الفئات السنية , ونعمل على تطوير مهاراتهم ومشاركتهم في البطولات المحلية لكسب الخبرة وتمثيل المنتخبات الوطنية لاحقا حيث يبلغ عدد اللاعبين في لعبة التايكوندو 19 في فئات مختلفة.

وأشار الجعفري بأن ثقة الاتحاد السعودي للتايكوندو في تكليفه مشرفا على اللعبه بمنطقة جازان هي مسؤولية كبيره ولكن ثقته في مستوى عدد من اللاعبين في الأندية بجازان و وجود عدد من الموهبين تشجعة على خلق تحدي جاد للنهوض بمستوى هذه اللعبة مثمنا دعم واهتمام مكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان و مجلس إدارة نادي التهامي السعودي ممثل في المهندس حمزه بن عمر قناعي وعضو مجلس الإدارة المشرف العام على اللعبه الأستاذ راضي باسودان الذين عملوا على تهيئة المقر وتوفير بيئة تدريبة مناسبة والمتابعة المستمرة لأوضاع الفريق واللاعبين .