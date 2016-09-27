 هيئة الاتصالات : العروض التي يقدمها مقدمو خدمات الاتصالات تخضع للأطر التنظيمية المعتمدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ذو الحجة 1437 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2016 ميلاديا

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هيئة الاتصالات : العروض التي يقدمها مقدمو خدمات الاتصالات تخضع للأطر التنظيمية المعتمدة

هيئة الاتصالات : العروض التي يقدمها مقدمو خدمات الاتصالات تخضع للأطر التنظيمية المعتمدة
المناطق- واس

أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن العروض الدائمة والترويجية التي يقدمها مقدمو خدمات الاتصالات تخضع للأطر التنظيمية المعتمدة من الهيئة, وذلك إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول قيام بعض مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بإيقاف باقة الإنترنت اللامحدود عبر شبكة الاتصالات المتنقلة.
وأبانت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن العروض الدائمة والترويجية ومن ضمنها حق مقدمي الخدمات في تعديل أو الغاء بعض الباقات وفقا للمعطيات التي تحكم كل حالة ومنها ما يتعلق بالعروض الخاصة بشرائح الانترنت اللامحدود مسبقة الدفع، والتي سجلت مؤشرات التشغيل فيها ارتفاعا بمعدلات استخدام تفوق بكثير المعدلات العالمية؛ الأمر الذي يؤدي إلى التأثير سلبياً على أداء الشبكات وقدرتها على توفير الجودة المطلوبة للخدمات المقدمة ومن ذلك انخفاض سرعات الإنترنت لجميع العملاء ,مشيرة إلى أن إيقاف باقة الانترنت اللامحدود خاص بعملاء باقة مسبق الدفع، ولا يتضمن ذلك عملاء الباقات المفوترة للإنترنت اللامحد

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