“الشؤون البلدية والقروية” تنظم مؤتمر التميز في الشؤون البلدية .. الاربعاء المقبل

تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ تنطلق يوم الأربعاء المقبل 4 محرم 1438هـ الموافق 5 أكتوبر 2016م فعاليات مؤتمر التميز في الشؤون البلدية الذي تنظمه الوزارة بمشاركة خبراء ومختصين في الشؤون البلدية من داخل وخارج المملكة، وذلك بفندق رافال كمبينسكي ويستمر لمدة يومين.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الأستاذ حمد بن سعد العمر أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على التميز في أداء البلديات، وعرض أفضل الممارسات في إدارة البلديات في المملكة، وطرح الاتجاهات الحديثة في تحقيق التميز في العمل البلدي، مع طرح الحلول والفرص الممكنة في مجال الخدمة الإلكترونية، إضافة إلى تقييم أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات العالمية في الشؤون البلدية، وإتاحة الفرصة للالتقاء مع الخبراء العالميين في المجال البلدي.

وأضاف العمر أن المشاركين سيناقشون وعلى مدى يومين جملة من المحاور المتخصصة في الشؤون البلدية، من خلال (6) جلسات عمل حوارية تسلط الضوء على قياس التميز البلدي، الأساليب الحديثة في توفير الخدمات البلدية والمفاهيم والتطلعات في مجال التنمية المستدامة، وتطوير البلديات عبر نظام إدارة الأداء، ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير مدن مبتكرة من خلال الإدارة البلدية، كما يتطرق المؤتمر إلى العلاقة بين إدارتي البرامج والمشاريع في تنفيذ المشاريع وتميزها، وبناء نظم بلدية قوية وتحقيق التميز من خلال الخدمات والحوكمة الالكترونية.

كما تصاحب المؤتمر ورش عمل تدريبية يشارك في تقديم أوراقها نخبة من المتحدثين العالميين والمحليين تتناول سبل تحقيق الريادة في التحول البلدي، وتنفيذ استراتيجية العمل البلدي في الإدارات المحلية.