خلال احتفاء الجامعة باليوم الوطني.. أمير القصيم يحذر من تقبل الطاقة السلبية ومن يدس السم بالعسل

قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم ثلاث تهاني لأبناء منطقة القصيم خلال احتفال جامعة القصيم باليوم الوطني الـ ٨٦ للمملكة العربية،

وقال: أزف لكم التهاني وأهنئكم بنجاح موسم حج هذا العام كما أهنئكم باليوم الوطني الذي نستذكر فيه ما صنعة الأجداد و ما قام به الملك عبد العزيز طيب الله ثراه فهو وحد قلوب أبناء هذا الوطن قبل أن يوحدها جغرافيا, كما أهنئ منسوبي الجامعة بمعالي الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود بعد تعيينه مديراً للجامعة وقال: ونغبط أنفسنا برجال مثله وهو مكسب كبير وسيواصل مسيرة التميز والإبداع لهذه الجامعة.

وأكد سمو أمير المنطقة أن هذا الوطن لم يتم توحيده بسهوله فاستمر التوحيد اكثر من 30 عاماً خاض الآباء والأجداد فيها العديد من الملاحم والحروب ونحن ننعم في بأمن وأمان ونعيش في عز ورخاء وهذا اليوم هو يوم حمد وشكر على ما أنعم الله به على هذه البلاد ,

وأضاف نحن محسودين و مستهدفين من الأعداء ولا يرمى ألا الشجر المثمر محذراً من الذين يدسون السم في العسل في وسائل التواصل الاجتماعي ويسعون لتأليب الشعب ضد الوطن,

وتابع نحن نمر في مرحلة يجب أن يقوم كل شخص بإثبات وطنيته بالقيام بعملة و القيام بواجبه تجاه الوطن ويجب علينا أن ننظر إلى النعم التي أنعم الله بها علينا ولا نبحث عن السلبيات فالوطن ينعم بالخير محذراً من تقبل الطاقة السلبية التي تحبط كل من يتفاءل بمستقبل هذا الوطن ويتجاهل إيجابياته فيجب علينا أن نفخر بهذه البلاد فهي بلاد مكة والمدينة ودفن فيها الإباء والأجداد سائلا الله أن يديم على هذا الوطن الأمن والأمان .

من جانبه أبدى معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير الجامعة فخره واعتزازه بتشريف سمو أمير المنطقة لهذه المناسبة الوطنية الغالية والتي تأتي مع بداية العام الدراسي الجديد,

مؤكداً أنها مناسبة تهم الجميع والاستشعار بالوطن والوطنية يجب أن تكون في كل وقت وفي كل ساعة وفي كل مكان,

وقال: لن نفي هذا الوطن حقه ولن نفي الملك عبد العزيز حقه فقد أصبحت المملكة موطننا للمسلمين جميعا ونحن نفخر بقادتها لأنهم يستشعرون هذه المسؤولية,

كما حذر من الأعداء الذين يريدون خلخلة الأمن ودعا إلى وحدة الصف في مواجهة المغرضين,

مقدماً شكره لأمير المنطقة على الدعم اللا محدود الذي تلقاه الجامعة من سموه وحرصه على مشاركة الجامعة للاحتفالات والنشاطات العديدة.

وبين الداود قائلاً : يجب أن نعلم بأن هذا الوطن يعني لنا الشي الكثير لما فيه من نعم عظيمة في ظل هذه القيادة الرشيدة ، مفيداً أن حرص الطالب على تعليمه ، وتطبيق انظمة بلدية القانونية والمرورية ، ودحر إعداء بلاده من ظمن إظهار الوطنية ، متمنياً التوفيق لأبنائه وبناته الطلاب في بداية هذا العام الدراسي الجديد.”

وتم خلال الاحتفال عرض فيلم وثائقي مرئي يحكي تاريخ المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى فقرة ملحمة كلنا وطن والتي قدمها طلاب الجامعة،وافتتح سمو أمير المنطقة المعرض المصاحب الذي وضح مراحل تأسيس الدولة السعودية الأولى و الثانية والثالثة،إذ يحتوي على خريطة مرسومة للمملكة بمساحة إجمالية 500 متر مربع إذ تحتوي على رسم وتوضيح مواقع المعارك والأحداث المهمة خلال التوحيد.

وفي نهاية الحفل أطلق سمو أمير المنطقة مسيرة توعوية بدأت من الجامعة حيث تجوب مختلف مدن ومحافظات المنطقة.حضر الاحتفائية امين المنطقة المهندس صالح الاحمد ومدير شرطة المنطقة اللواء بدر الطالب وعدداً من المسولين بالمنطقة ووكلاء وعمداء واساتذة الجامعة

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