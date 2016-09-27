 رئيس واس يلتقي مديرة الشؤون الإعلامية بشركة تويتر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ذو الحجة 1437 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

“التجارة” تشهر بمعرض بيع إطارات مستعملة ومنتهية الصلاحية تعليم المدينة يضخ 39 مليون ريال مكافأة نهاية خدمة للمتقاعدين ناسا تكتشف ينابيع حارة على أحد أقمار المشترى بلدي حقل يضع حلولا للطرق الداخلية..ويطالب بزيادة النطاق العمراني.. جامعة الأميرة نورة تستضيف نخبة من الإعلاميين المعيبد :الأخضر أكبر من مارفيك رئيس واس يلتقي مديرة الشؤون الإعلامية بشركة تويتر ملك الأردن: أمريكا مسؤولة عن أزمة العراق لدعمها الشيعة على حساب السنّة “توطين الاتصالات” تضبط 677 مخالفة من مختلف المناطق خلال احتفاء الجامعة باليوم الوطني.. أمير القصيم يحذر من تقبل الطاقة السلبية ومن يدس السم بالعسل أمير القصيم يؤكد على أهمية التعليم كمرتكز أساس في بناء الإنسان غرفة نجران تقيم دورةً مجانية بالتعاون مع تاكسي بيكسي

رئيس واس يلتقي مديرة الشؤون الإعلامية بشركة تويتر

رئيس واس يلتقي مديرة الشؤون الإعلامية بشركة تويتر
المناطق- واس

التقى معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبد الله بن فهد الحسين في مكتبه اليوم مديرة الشؤون الإعلامية في شركة تويتر بمنطقة الشرق الأوسط كندة إبراهيم.
وثمنت مديرة الشؤون الإعلامية في شركة تويتر في بداية اللقاء بالشراكة التي تربط ( واس ) بتويتر عبر حسابات الوكالة متعددة اللغات ، مشيدة بحجم التأثير والتفاعل للحساب العربي @spagov الذي وصل عدد متابعيه لأكثر من مليونين وأربعمائة ألف متابع.
من جهته أكد معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية حرص الوكالة على تنويع منصات نشر الأخبار وقوالب الصحافة الرقمية ، ومواكبة التقنية والتفاعل والتأثير بما يتواءم وهوية ( واس ) في الحقل الإعلامي بوصفها إحدى الجهات الإخبارية الرسمية.
واستعرضت كندة إبراهيم عددا من الخدمات التقنية والإعلامية التي تقدمها شركة تويتر للمستفيدين عبر العرض المرئي شمل التحديثات الجديدة للتطبيق والمزايا والخدمات الجديدة التي تقدمها الشركة للحسابات المؤثرة.
وفي نهاية اللقاء قدم معالي الأستاذ عبد الله الحسين شكره وتقديره لمديرة الشؤون الإعلامية في شركة تويتر بمنطقة الشرق الأوسط ولشركة تويتر على الخدمات التي تقدمها لحسابات ( واس ) مقدرا جهودهم بما يعكس التطور التنموي التي تشهده المملكة في مختلف الأصعدة.
حضر اللقاء نائب رئيس وكالة الأنباء السعودية أحمد بن إبراهيم العوض ، ومدير عام إدارة التحرير علي بن هجاد الزهراني ومدير إدارة الإعلام الإلكتروني إبراهيم بن عبد الله الروساء.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>