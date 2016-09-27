المعيبد :الأخضر أكبر من مارفيك

أكد عدنان المعيبد المتحدث الرسمي باتحاد كرة القدم أن الهولندي يان مارفيك انتهك بنود العقد المبرم بينه وبين اتحاد القدم بعدم حضوره لقاء الديربي الأخير الذي جمع الأهلي والاتحاد على ملعب الجوهرة، وقال في تصريح : هناك بند واضح في العقد ينص على التزام مارفيك الكامل بحضور المباريات الكبيرة في الدوري السعودي من الملعب، لكنه مع الأسف لم يعر الأمر اهتماماً وتفرغ لتحليل لقاء في الدوري الإنجليزي عبر إحدى القنوات الأوروبية خارج المملكة، وفي هذا إخلال بشرط بين.

وتابع المعيبد: الموضوع لن يعدي حتى نعرف الحقيقة والمسببات والدوافع، وسيكون لنا كاتحاد سعودي موقف وتعليق وتوضيح للرأي العام، لأن ما حدث هو خرق لاتفاق.

واستطرد: حالياً نحن نتناقش مع الجهاز الفني المشرف على المنتخب، لكي نحصل على معلومات دقيقة وواضحة، ونفهم لماذا لم يحضر مارفيك، وسوف ننتظر رد مساعدي مارفيك الذين سيتواصلون معه لكشف كل شيء لنا، لأنهم على علم بموعد مباراة الديربي مسبقاً وإخطارنا للمدرب مارفيك بأهمية الحضور للملعب ومتابعة لاعبي الفريقين اللذين يضمان عدداً من لاعبي المنتخب.

وأكمل: في أي لحظة يأتينا رد عن سبب غياب مارفيك، سنعلن ذلك عبر بيان رسمي، لأن الموضوع لا يمكن السكوت عنه.

وواصل المعيبد حديثه: مارفيك سيصل إلى المملكة الأسبوع المقبل من أجل معسكر المنتخب و عندما يأتي (احشروه بالأسئلة).

وقال أيضاً: الهولندي خالف بنود العقد بشكل غير مبرر وعدم حضوره للقاء الجوهرة يمثل عدم التقيد بمفردات العقد الذي ينص على أن يكون متواجداً في أرض الملعب للمباريات الكبيرة والمهمة ومنها الديربيات والكلاسيكو في الدوري السعودي، وغيابه هو إخلال بالالتزام كما ذكرت وبالتالي تورطه في مشكلة مع اتحاد القدم، ولن نتوانى في تنفيذ أي إجراء ضده يحفظ حقنا وحق الكرة السعودية، خاصة وأنه مدرب محترف ويعي ذلك جيداً.

وذكر: لاتحاد القدم الحق أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراء بعد وصول المدرب، خصوصاً وأن واقعة خرق العقد المبرم بيننا لا تحتاج إلى تأويل. وفقاً لـ ” النادي ”

وفيما إذا كانت ثمة عقوبة يمكن أن يلجأ إليها اتحاد القدم للرد على مارفيك أجاب المعيبد: شوف، نحن ننظر لحل المشكلة ودياً، لكننا بلاشك باتت لدينا قناعة بأن المدرب غير ملتزم.

وعدنا لسؤال المعيبد عما اذا كان هناك بند في عقد المدرب يجيز له تحليل المباريات الأوروبية من عدمه، أبان: نحن لم نوافق ولم نعترض فعند بقاء المدرب في بلده من حقه أن يتصرف بالشكل الذي يريده، أما حين يكون هناك التزام كما هو الحال في لقاء الديربي فهو يجب أن يفي بذلك، والقضية الآن مطروحة أمام الرأي العام كون الإعلام تناولها.

وفي سؤال حول اختلاف حديث المعيبد في المؤتمر الأخير لاتحاد الكرة عن تأكيده لحضور المدرب لديربي جدة وهو الأمر الذي لم يحدث وأثار الإعلام والجمهور، قال: أنا تحدثت بناءً على الاتفاقية بيننا ومفرداتها وتفاصيلها.

وفيما إذا أصر مارفيك على موقفه بالإخلال ببنود العقد على نفس النهج، قال المعيبد: لا يوجد شيء اسمه إذا أصر، فالمملكة ومنتخبها فوق المدرب وفوق أكبر واحد، يوجد عقد وعليه الالتزام به، وتظل مصلحتنا فوق كل اعتبار.

وفي سؤال أخير عن الوضع الذي سيكون عليه المدرب متى ما أصر على موقفه، وهل يمكن أن يصل الأمر لإلغاء التعاقد معه؟، أبان المعيبد: لا أحب الأسئلة الافتراضية، لكنني مازلت عن رأيي أن مارفيك خرق العقد.

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