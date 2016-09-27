جامعة الأميرة نورة تستضيف نخبة من الإعلاميين

استضافت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن جمعاً من الإعلاميين من صحفيين ومذيعين وكتّاب الرأي، حيث بدأ اللقاء بإجتماع مع وكيل الجامعة الدكتور صالح المزعل الذي رحّب بالضيوف ناقلاً لهم تحيات معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل، مشيرًا لضرورة تقوية العلاقة بين الجامعة ووسائل الإعلام، وتوسيع نطاقات الاتصال لنشر المعلومة الصحيحة الدقيقة مؤكداً على ضرورة أخذ المعلومة من مصدرها، وتفنيد الشائعات، منوّهاً إلى أن جامعة الأميرة نورة ليست حصناً منيعاً بل صرح عملاق مفتوح لكل المخلصين، ثم شاهد الجميع عرضاً مرئياً حول الجامعة، وقد تم استعراض مهام الإدارة العامة للإعلام وأهدافها وأبرز منجزاتها، ثم فتح مدير العلاقات العامة الأستاذ خالد اليمني المجال للأسئلة، و انطلق الوفد الإعلامي في رحلة عبر الحافلة، لمشاهدة مرافق الجامعة، حيث شاهد الجميع في غرفة تحكم الأمن والسلامة كيف يمكن ضبط الحركة المرورية والمخالفات عبر الكاميرات المنتشرة في شوارع الجامعة وممراتها ومداخلها باستثناء أماكن الطالبات، ثم انتقل الجميع إلى غرفة التحكم لقطار الجامعة، ثم انطلقوا في رحلة عبر القطار الذي يعد من أميز المرافق في الجامعة، و انتقل الوفد إلى النادي الرجالي والذي يعتبر منتجعاً صحياً، ثم انتقل الوفد إلى المكتبة المركزية التي أبهرتهم بضخامتها وتقنيتها العالية ونظام التخزين والاسترجاع الآلي (ASRS) المعتمد في المكتبة وهو ذا كفاءة (تكنولوجيا) عالية في تقنية التخزين الآلي، ويتكون من مجموعة متنوعة من أنظمة التحكم بالكومبيوتر لتخزين واسترجاع الكتب تلقائيا من مواقع تخزين محددة.

وفي ختام الجولة شكر الإعلاميون منظمي الجولة في جامعة الأميرة نورة، مبدين إعجابهم بما شاهدوه من طراز عمراني وما سمعوه من إنجازات تصب لصالح الوطن المعطاء في المقام الأول.