 بلدي حقل يضع حلولا للطرق الداخلية..ويطالب بزيادة النطاق العمراني.. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ذو الحجة 1437 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2016 ميلاديا

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بلدي حقل يضع حلولا للطرق الداخلية..ويطالب بزيادة النطاق العمراني..

بلدي حقل يضع حلولا للطرق الداخلية..ويطالب بزيادة النطاق العمراني..
المناطق- منى الريس
عقد المجلس البلدي بمحافظة حقل اليوم إجتماعه العاشر برئاسة المهندس عبدالعزيز بن محمد الغرير ، وبحضور رئيس بلدية محافظة حقل المهندس فيصل بن عواد الحويطي وكافة أعضاء المجلس.
وأوضح عضو المجلس البلدي المتحدث الرسمي بإسم المجلس الإعلامي محمد بن زايد العمراني أن المجلس إستعرض اليوم عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومنها حاجة المحافظة إلى زيادة النطاق العمراني حيث قرر المجلس تخصيص جلسة قادمة لمناقشة هذا الموضوع بالتنسيق مع بلدية المحافظة والجهات ذات العلاقة ، كما إطلع المجلس على التقرير المقدم من بلدية محافظة حقل عن مشروع المرسى البحري الذي يسير وفق الجدول الزمني المُعد له مسبقا ، وكذلك مشاريع السفلتة في المحافظة التي بلغت نسبة إنجاز٩٠٪‏
‏‫شاملة النطاق العمراني الكامل للمحافظة.
وفيما يخص حاجة الطريق الفاصل بين حي النهضة والظهرة إلى حلول عاجلة لضبط السرعة على الطريق أكدت بلدية حقل أنها قامت بتوفير المطبات الصناعية والسياج الحديدي والإشارات التحذيرية والعواكس الليلية وبعد التنسيق مع اللجنة المرورية سيتم الإنتهاء من معالجة الملاحظات الواردة على الطريق الأسبوع المقبل.
وفي الجانب الإستثماري والسياحي أكد المجلس على أهمية هذا المجال وتكليف لجنة الإستثمار والأراضي بالمجلس لإعداد آلية لجذب الإستثمارات التي تواكب التطور في المجال السياحي الذي تشهدة المحافظة.
وعن رؤية البلدية ٢٠٢٠ ، إستعرض رئيس بلدية حقل عرضا مرئيا عن خطة البلدية خلال الخمس سنوات القادمة ومناقشة ماجاء فيها من قبل أعضاء المجلس الذين أشادوا بأداء بلدية المحافظة وجهودها بهذا الشأن.

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