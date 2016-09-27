ناسا تكتشف ينابيع حارة على أحد أقمار المشترى

قال علماء في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إن عدسات المسبار الفضائي (هابل) التقطت صورا لبعض الينابيع الحارة فوق قمر “أوروبا” أحد أقمار كوكب المشتري.

وقال متحدث باسم (ناسا): “لقد تمكنت الوكالة واستنادا لصور التقطتها عدسة المسبار الفضائي (هابل) من اكتشاف ينابيع حارة على سطح القمر (أوروبا) أصغر الأقمار التي تدور حول كوكب المشتري، والذي يستبعد العلماء وجود حياة عليه”.

وأفاد المتحدث بأن ارتفاع الانبعاثات الناتجة عن تلك الينابيع في القطب الجنوبي وصلت إلى حوالي 200 كيلومترا، ومن المرجح أن تنخفض تلك السوائل لتعود إلى السطح مرة أخرى.

ونوه بأن العلماء راقبوا القمر “أوروبا” لمدة 15 شهرا، حيث قام القمر خلالها بالدوران دورة كاملة حول كوكب المشتري، ما سمح لهم برصد ثلاث حالات غير منتظمة لانبعاث تلك الينابيع.