 تعليم المدينة يضخ 39 مليون ريال مكافأة نهاية خدمة للمتقاعدين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ذو الحجة 1437 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2016 ميلاديا

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تعليم المدينة يضخ 39 مليون ريال مكافأة نهاية خدمة للمتقاعدين

تعليم المدينة يضخ 39 مليون ريال مكافأة نهاية خدمة للمتقاعدين
المناطق- متابعات

باشرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في إدارة الشؤون الإدارية والمالية ، ضخ أكثر من ( 39 ) مليون ريال ، مكافأة نهاية خدمة في حسابات المتقاعدين في 17 / 12 / 1437هـ ، وسيتم التسليم اعتباراً من يوم الأربعاء : 27 ذي الحجة 1437 هـ .

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