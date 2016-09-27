تعليم المدينة يضخ 39 مليون ريال مكافأة نهاية خدمة للمتقاعدين

باشرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في إدارة الشؤون الإدارية والمالية ، ضخ أكثر من ( 39 ) مليون ريال ، مكافأة نهاية خدمة في حسابات المتقاعدين في 17 / 12 / 1437هـ ، وسيتم التسليم اعتباراً من يوم الأربعاء : 27 ذي الحجة 1437 هـ .