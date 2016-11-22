 دراسة: ارتفاع حالات العنف ضد المسلمين بالولايات المتحدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 23 صفر 1438 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2016 ميلاديا

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دراسة: ارتفاع حالات العنف ضد المسلمين بالولايات المتحدة

دراسة: ارتفاع حالات العنف ضد المسلمين بالولايات المتحدة
 المناطق - وكالات

كشفت دراسة حديثة عن ارتفاع عدد حالات العنف على خلفية العداء للمسلمين في الولايات المتحدة إلى مستوى يقترب من مثيلتها عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.

جاء ذلك في دراسة لمركز بيو للأبحاث، Pew Research Center  في واشنطن نشرت الاثنين، ونقلها موقع “دويتشة فيل”.

وحسب الدراسة، التي اعتمدت على تحليل بيانات حديثة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي إيه) فإن عدد حالات العنف الجسدي ذات دوافع” العداء للمسلمين” التس سُجلت بلغ 91 حالة؛ أي اقل بحالتين فقط عن تلك التي سجلت عام 2001، عقب هدمات نيويورك وواشنطن.

في السنوات التي تلت هجمات الحادي عشر من سبتمبر تراجع عدد الحالات بشكل كبير، حتى عام 2014، حيث تم رصد حوالي 56 مثل هذه الجرائم.

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