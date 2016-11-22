طلاب عسير ينتخبون ممثليهم عبر صناديق الاقتراع

شهد المساعد للشؤون التعليمية بتعليم عسير الأستاذ سعد بن أحمد الجوني ، انطلاق فعاليات الانتخابات الطلابية في عدد من مدارس المنطقة صباح أمس ، حيث دشن الجوني مرحلة الاقتراع والتصويت في ابتدائية الرحمانية التي شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب لاختيار ممثليهم في المجلس الطلابي .وأوضح الجوني أن مشروع المجالس الطلابية، يهدف إلى إشراك الطلاب في صنع القرار، ومعروفة وجهات نظرهم، والاستماع إلى أفكارهم، وأطروحاتهم في مسيرة العمل التربوي داخل المدرسة وعلى مستوى المنطقة ، لافتاً إلى أنه جرى إتاحة الفرصة لهم لإجراء الدعاية للمتقدمين للانتخابات ووضع برنامج لكل متقدم ، وفق خطة تم إقرارها من قبل الإدارة مسبقا .

واعتبر الجوني ما تشهده مدارس البنين في المنطقة من حراك انتخابي من قبل الطلاب ، لاختيار من يمثلهم ، خطوة سباقة لترسيخ مفهوم حرية الرأي ، وبناء الشخصية المتكاملة لدى الطالب ، إضافة إلى تعزيز ثقة الطلاب المرشحين في أنفسهم ، وتعويدهم على تحمل المسؤولية ، والمشاركة في صنع القرار ، وشحذ الهمم لتنمية مهارات حل المشكلات ، والمشاركة الفاعلة في صنع القرار في أروقة المدارس .

يذكر أن مدارس البنين في المنطقة تشهد اليوم ويوم غد الأربعاء ، انطلاق مرحلة الاقتراع والتصويت ، بعد أن سبقتها حملات تسويقية للمرشحين ، من خلال إعلان برامجهم الانتخابية ، في الوقت الذي سيشهد الخميس القادم ـ بإذن الله ـ مرحلة فرز الأصوات وإعلان النتائج .