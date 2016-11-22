 الفائزون في مسابقة المهارات الأدبية بتعليم عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 22 صفر 1438 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2016 ميلاديا

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الفائزون في مسابقة المهارات الأدبية بتعليم عسير

الفائزون في مسابقة المهارات الأدبية بتعليم عسير
المناطق _عسير

 أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، أسماء الطلاب الفائزين بالمركز الأول في مسابقة المهارات الأدبية في فروعها الثلاثة  : الشعر العربي الفصيح ، والقصة القصيرة ، والإلقاء والارتجال .

وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ أحمد حاضر ، أن الفائزين هم :مالك الحكمي من الثانوية النموذجية بأبها في فرع الشعر الفصيح ، وعبدالعزيز الشايب من ثانوية الفواز بأحد رفيدة في فرع القصة القصيرة  ،و عاصم الشهري من متوسطة ابن سيرين في فرع الإلقاء والارتجال ، لافتا إلى أن الفائزين  سيمثلون المنطقة في التصفيات النهائية على مستوى المملكة .

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