الفائزون في مسابقة المهارات الأدبية بتعليم عسير

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، أسماء الطلاب الفائزين بالمركز الأول في مسابقة المهارات الأدبية في فروعها الثلاثة : الشعر العربي الفصيح ، والقصة القصيرة ، والإلقاء والارتجال .

وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ أحمد حاضر ، أن الفائزين هم :مالك الحكمي من الثانوية النموذجية بأبها في فرع الشعر الفصيح ، وعبدالعزيز الشايب من ثانوية الفواز بأحد رفيدة في فرع القصة القصيرة ،و عاصم الشهري من متوسطة ابن سيرين في فرع الإلقاء والارتجال ، لافتا إلى أن الفائزين سيمثلون المنطقة في التصفيات النهائية على مستوى المملكة .