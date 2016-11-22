 أمير منطقة عسير يترأس مجلس المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 22 صفر 1438 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2016 ميلاديا

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أمير منطقة عسير يترأس مجلس المنطقة

أمير منطقة عسير يترأس مجلس المنطقة
المناطق _عسير

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس المنطقة اجتماع المجلس في جلسته الأولى من دورته العادية الرابعة للعام المالي 1437/1438هـ وذلك صباح اليوم بقاعة الإجتماعات بالإمارة لبحث ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

وقد استهل سموه الكريم الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور، وشكر الجميع على الجهود المبذولة في متابعة كل ما يخص المنطقة ، متطلعاً بأن يكون هذا الاجتماع مثمراً بما يتخذه من توصيات لصالح هذه المنطقة .

وأكّد سموه على جميع الجهات بتفعيل دورها من خلال التنسيق الدائم بينها بما يساعد على خدمة المواطن والمقيم على حدً سواء.

واستعرض المجلس جدول أعمال الاجتماع حيث اطلع على محاضر وتوصيات اللجان المنبثقة منه حيث أكد المجلس على أهمية بحث ودراسة الأنشطة الاقتصادية في جميع المحافظات من خلال زيارة ميدانية والاجتماع بالمحافظين وأعضاء المجالس المحلية لتبادل وجهات النظر والدفع بالأنشطة الاقتصادية الحالية والمستقبلة , إضافة إلى تكوين فريق عمل من الجهات المعنية لتقييم الأنشطة المختلفة التي أقيمت خلال الصيف المنصرم ، والرفع للجنة المشكلة للإشراف على برنامج الاحتفال بأبها عاصمة السياحة العربية (2017) .

كما وافق المجلس على توصيات محضر لجنة الخدمات والمرافق و التي من أهمها استكمال مشاريع أمانة المنطقة التي عرضت على اللجنة , وتوصيات اللجنة على محضر الفريق المشكّل لمتابعة تنفيذ مشروع ازدواج طريق أبها – السودة ، وكذلك الحلول العاجلة والمستقبلية لطريق عقبتي ( ضلع وشعار ) . ووافق المجلس على توصيات لجنة الخدمات والمرافق واللجنة الاقتصادية بشأن إيجاد أرض لصناعية عسير (2) , وكذلك إيجاد مطار بقطاع تهامة , ووافق المجلس على توصيات اجتماعات ونتائج زيارات لجنة الخدمات الصحية والاجتماعية لبعض المحافظات بناءً على التوجيه الصادر للجنة بذلك .   

وفي ختام الاجتماع وجه صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير كافة الجهات الخدمية الممثلة في المجلس بالعمل على تنفيذ هذه التوصيات كل فيما يخصه مقدماً شكره للجميع ومتمنياُ دوام التوفيق

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