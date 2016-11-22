 برامج نوعية لتعزيز أداء ” فطن ” بتعليم عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 22 صفر 1438 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2016 ميلاديا

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برامج نوعية لتعزيز أداء ” فطن ” بتعليم عسير

برامج نوعية لتعزيز أداء ” فطن ” بتعليم عسير
المناطق _عسير

رأس مساعد مدير عام التعليم في منطقة عسير رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج “فطن  ” الأستاذ سعد الجوني ، أمس  اجتماع اللجنة الأول بحضور نائبة رئيس اللجنة الأستاذة نورة آل مفرح ومديري ومديرات الإدارات من الأعضاء والعضوات .

  واستعرض مدير البرنامج  في المنطقة الأستاذ ياسر القاسمي ، إنجازات البرنامج خلال الفترة السابقة ، وآلية تنفيذ  خططه التشغيلية ، فيما أقر المجتمعون تعزيز التكامل بين الإدارات لتحقيق الأهداف ، ووضع آليات جديدة لتجويد العمل ،والتركيز على البرامج النوعية ، وسبل توثيقها ونشرها إعلاميا ، وتطوير الشراكة المجتمعية .

 

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