برامج نوعية لتعزيز أداء ” فطن ” بتعليم عسير

رأس مساعد مدير عام التعليم في منطقة عسير رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج “فطن ” الأستاذ سعد الجوني ، أمس اجتماع اللجنة الأول بحضور نائبة رئيس اللجنة الأستاذة نورة آل مفرح ومديري ومديرات الإدارات من الأعضاء والعضوات .

واستعرض مدير البرنامج في المنطقة الأستاذ ياسر القاسمي ، إنجازات البرنامج خلال الفترة السابقة ، وآلية تنفيذ خططه التشغيلية ، فيما أقر المجتمعون تعزيز التكامل بين الإدارات لتحقيق الأهداف ، ووضع آليات جديدة لتجويد العمل ،والتركيز على البرامج النوعية ، وسبل توثيقها ونشرها إعلاميا ، وتطوير الشراكة المجتمعية .